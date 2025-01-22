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Военная операция на Украине ,  
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В британской армии раскритиковали возможную сделку Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Мирная сделка Трампа по Украине поможет России «перегруппироваться», после чего начнется подготовка «к следующему конфликту» с Западом, считают британские военные. По словам Путина, у Москвы нет интереса воевать с НАТО
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Возможное мирное соглашение по Украине президента США Дональда Трампа поможет России «перегруппироваться», заявил командующий полевой армией Великобритании генерал-лейтенант Майк Элвисс в ходе Международной конференции по бронетехнике в Фарнборо в Англии. Его слова приводит The Times.

«Несомненно одно: как только на Украине стихнут выстрелы, Россия возродится, восстановит силы и заключит новые союзы с новой осью агрессоров», — сказал он.

Как уточняет издание, речь идет о союзе Москвы с Китаем, Ираном и КНДР.

Высокопоставленные военные офицеры Министерства обороны Соединенного Королевства полагают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между Россией и Западом начнется гонка за «подготовку своих армий к следующему конфликту». По словам командующего Корпусом быстрого реагирования НАТО генерал-лейтенанта Ральфа Вуддиса, в этом случае подготовка российской армии будет «намного лучше».

Заместитель начальника штаба по спецоперациям НАТО в Европе генерал-майор Мэтью Ван Вагенен заявил, что Россия уже восстанавливает свои силы и вернется к уровню военной мощи, который был до 2022 года, «быстрее, чем мы думаем». Он также предупредил, что альянс испытывает нехватку бронетехники из-за военной помощи Украине и призвал к наращиванию производства для возможного конфликта в будущем.

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Трамп вступил в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, однако позднее увеличил сроки до полугода. Республиканец сообщал о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным и говорил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к мирной сделке. Как писал Bloomberg, Трамп намерен ужесточить санкции против российских нефтяников, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта на Украине, и смягчить их при наличии перспективы мира.

Зеленский заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии частичного вступления Украины в НАТО и сохранении военной помощи. При этом он исключал отказ от претензий на утраченные регионы — Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. По словам украинского лидера, их возвращения возможно добиться дипломатическим путем после завершения боевых действий. Зеленский также называл «сильным козырем» на будущих переговорах операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Путин говорил об отсутствии территориальных претензий к странам НАТО и интересов к военному противостоянию с альянсом. Что касается конфликта на Украине, он в качестве условий для начала переговоров предлагал выход ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Украины от членства в НАТО и снятие международных санкций. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Великобритания США Дональд Трамп Военная операция на Украине переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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