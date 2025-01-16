 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал о плане санкций Трампа против России для мирной сделки

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
США ужесточат санкции против российских нефтяников, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта на Украине, и смягчат их, если увидят перспективу мира, пишет Bloomberg
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Команда Дональда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта стратегия должна будет способствовать достижению соглашения между Россией и Украиной «в ближайшие месяцы», а с другой стороны — оказывать давление на Иран и Венесуэлу.

У стратегии Трампа может быть два основных подхода, которые сейчас рассматривают. Если новая администрация будет считать, что конфликт на Украине близок к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут последовать какие-либо «жесты доброй воли». Это будет возможно, если в США будут считать, что это поможет заключить мирное соглашение. Второй подход заключается в усилении санкционного давления для того, чтобы с их помощью попробовать воздействовать на принятие решений.

К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно. Разработка этого плана пока только началась и находится на ранней стадии. В конечном счете все будет «зависеть от самого избранного президента», сообщили источники. В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, некоторые бывшие чиновники из его первой администрации, и несколько консервативных аналитических центров.

Байден пожелал Трампу успехов
Политика
Джо Байден

В случае смягчения санкционной политики речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении ценового потолка на российскую нефть.

В случае ужесточения — речь может идти о более жестком применении вторичных санкций за торговлю нефтью против европейских грузоотправителей, азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии, говорят источники. По их мнению, команда Трампа может пойти и на «более жесткое вмешательство» в отношении перевозящих российскую нефть танкеров в «жизненно важных датских и турецких контрольных точках».

10 января США объявили о «самых значительных» санкциях против энергетического сектора России. В частности, под ограничения попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их «дочки», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок топлива, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

В Кремле пообещали проанализировать санкции и принять ответные меры, которые бы минимизировали последствия действий Вашингтона. Там также заявили о стремлении действующего президента США Джо Байдена оставить «наихудшее наследство» Трампу.

Республиканец одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. Во время предвыборной кампании он пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, однако позднее ожидаемый срок увеличился до шести месяцев. 12 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил о подготовке его встречи с президентом России Владимиром Путиным и анонсировал их телефонный разговор «в ближайшие дни или недели». О будущих контактах на высшем уровне сообщали и украинские власти.

Россия считает незаконными западные ограничения и требует их отмены. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международной признание этих четыре регионов и Крыма частью России, внеблоковый статус Украины и снятие санкций. Киев настаивает на членстве в НАТО и выходе российских военнослужащих на границы 1991 года. По словам Уолтца, Трамп признал нереалистичным возвращение утраченных территорий Украины, и его примеру последует весь мир.

Читайте РБК в Telegram.

Байден призвал изменить Конституцию США из-за Трампа

Выдвиженец Трампа в госсекретари объяснил, чем Китай опаснее СССР

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

В России третий год подряд снизилось производство алкоголя. Причины

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Aston Martin показал новый родстер. Фото и подробности

Запуск ракеты Джефа Безоса. Видео

В России наблюдается рост вакансий без опыта работы. В чем причина

Российская компания запустила криптовалютного брокера в Белоруссии

Джокович после победы повторил шутку Медведева про «деньги и девушек»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Дональд Трамп санкции Военная операция на Украине урегулирование конфликта Иран Венесуэла
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Песков рассказал, каким должен быть ответ на нефтяные санкции США
Политика
Глава «Росатома» сравнил санкции США с наградным листом
Политика
Байден признал, что новые санкции против России навредят США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 106,1 (-0,15) Инвестиции, 15 янв, 17:55 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 102,81 (-0,63) Инвестиции, 15 янв, 17:55
Эстония направит более €30 млн на укрепление границы с РоссиейПолитика, 16:51
Минфин предложил начать раньше маркировать импортный алкоголь в РоссииВино, 16:50
«Биннофарм Групп» открыла представительство во ВьетнамеПресс-релиз, 16:49
Кишинев заявил о риске эскалации из-за помощи России газом ПриднестровьюПолитика, 16:46
Tennis Channel узнал о возможном штрафе Даниилу Медведеву до $100 тыс.Спорт, 16:45
В «ДОМ.РФ» предупредили о банкротствах застройщиков в 2025 годуБизнес, 16:40
В Израиле опубликовали полный текст соглашения с ХАМАСПолитика, 16:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Британская BP решила уволить почти 5 тыс. сотрудников для снижения затратБизнес, 16:34
Лукашенко подарили мотоцикл «Минск»Политика, 16:31
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:30
В Новой Москве после реконструкции открылся городской вокзал ЩербинкаГород, 16:27
Минцифры поддержало создание тревожной кнопки на «Госуслугах»Технологии и медиа, 16:23
В 2024 году профессиональные пробы прошли более 50 тыс. школьников МосквыГород, 16:22
Картины Хантера Байдена «на миллионы долларов» сгорели в КалифорнииОбщество, 16:18