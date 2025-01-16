Bloomberg узнал о плане санкций Трампа против России для мирной сделки

США ужесточат санкции против российских нефтяников, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта на Украине, и смягчат их, если увидят перспективу мира, пишет Bloomberg

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Команда Дональда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эта стратегия должна будет способствовать достижению соглашения между Россией и Украиной «в ближайшие месяцы», а с другой стороны — оказывать давление на Иран и Венесуэлу.

У стратегии Трампа может быть два основных подхода, которые сейчас рассматривают. Если новая администрация будет считать, что конфликт на Украине близок к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут последовать какие-либо «жесты доброй воли». Это будет возможно, если в США будут считать, что это поможет заключить мирное соглашение. Второй подход заключается в усилении санкционного давления для того, чтобы с их помощью попробовать воздействовать на принятие решений.

К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно. Разработка этого плана пока только началась и находится на ранней стадии. В конечном счете все будет «зависеть от самого избранного президента», сообщили источники. В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, некоторые бывшие чиновники из его первой администрации, и несколько консервативных аналитических центров.

В случае смягчения санкционной политики речь идет о выдаче генеральных лицензий или повышении ценового потолка на российскую нефть.

В случае ужесточения — речь может идти о более жестком применении вторичных санкций за торговлю нефтью против европейских грузоотправителей, азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии, говорят источники. По их мнению, команда Трампа может пойти и на «более жесткое вмешательство» в отношении перевозящих российскую нефть танкеров в «жизненно важных датских и турецких контрольных точках».

10 января США объявили о «самых значительных» санкциях против энергетического сектора России. В частности, под ограничения попали компании «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и их «дочки», десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, более 180 судов, которые Вашингтон счел «теневым флотом» для поставок топлива, а также осуществлявшие страхование морских перевозок «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

В Кремле пообещали проанализировать санкции и принять ответные меры, которые бы минимизировали последствия действий Вашингтона. Там также заявили о стремлении действующего президента США Джо Байдена оставить «наихудшее наследство» Трампу.

Республиканец одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. Во время предвыборной кампании он пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, однако позднее ожидаемый срок увеличился до шести месяцев. 12 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщил о подготовке его встречи с президентом России Владимиром Путиным и анонсировал их телефонный разговор «в ближайшие дни или недели». О будущих контактах на высшем уровне сообщали и украинские власти.

Россия считает незаконными западные ограничения и требует их отмены. Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, международной признание этих четыре регионов и Крыма частью России, внеблоковый статус Украины и снятие санкций. Киев настаивает на членстве в НАТО и выходе российских военнослужащих на границы 1991 года. По словам Уолтца, Трамп признал нереалистичным возвращение утраченных территорий Украины, и его примеру последует весь мир.