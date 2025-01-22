Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при Трампе
Отношения России и Соединенных Штатов во время президентства Дональда Трампа будут сопряжены с высокой непредсказуемостью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости», — сказал дипломат, выступая в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН).
Он уточнил, что прогноз касается как международных отношений в общем, так и конкретно диалога Москвы и Вашингтона.
По словам Рябкова, в этой ситуации значение ИСКРАН как главного исследовательского центра, где «раскладывается по полочкам» центральное «недружественное государство», возрастает многократно.
Различные ведомства, в том числе МИД, будут опираться на исследования ИСКРАН, вырабатывая рекомендации для руководства, заключил Рябков.
После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, сообщил 21 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Читайте РБК в Telegram.
Какие товары подорожали больше всего. Инфографика
В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова
Сколько россияне тратили в 2024 году
Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году
Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Названы самые востребованные автомобили с пробегом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов