Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при Трампе

Сергей Рябков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Отношения России и Соединенных Штатов во время президентства Дональда Трампа будут сопряжены с высокой непредсказуемостью. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Предстоящий период будет сопряжен не просто со значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости», — сказал дипломат, выступая в Институте США и Канады РАН (ИСКРАН).

Он уточнил, что прогноз касается как международных отношений в общем, так и конкретно диалога Москвы и Вашингтона.

По словам Рябкова, в этой ситуации значение ИСКРАН как главного исследовательского центра, где «раскладывается по полочкам» центральное «недружественное государство», возрастает многократно.

Различные ведомства, в том числе МИД, будут опираться на исследования ИСКРАН, вырабатывая рекомендации для руководства, заключил Рябков.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, сообщил 21 января пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.