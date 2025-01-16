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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Сложно добиться дипломатического урегулирования конфликта, если нет рычагов давления, и санкции — пример инструмента невоенного давления, рассказал Марко Рубио. Москва требует отменить ограничения
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Санкции и их отмена могут сыграть важную роль в переговорах по завершению российско-украинского конфликта, заявил американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом на должность госсекретаря, передает New York Times.

«Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов. Теперь есть рычаги, которые существуют и за пределами военных возможностей. У нас есть значительное количество санкций против Российской Федерации, и они продолжают расти и расширяться», — сказал он.

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Будущий президент США Дональд Трамп не сможет отменить санкции единолично, ему потребуется одобрение конгресса, рассказали Wasington Post сотрудники президентской администрации. Собеседники издания напомнили, что некоторые конгрессмены настаивали на более жестких ограничениях, а выбранный Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолтц допускал ужесточение мер в качестве инструмента давления на Россию в процессе урегулирования конфликта с Украиной.

США в январе дважды расширили санкции в отношении России. Сперва около недели назад, 10 января. Ограничения ввели против российского энергетического сектора, в санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью. Действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью» и стали «наиболее значительными» за все время, оценивает американская сторона.

Спустя пять дней, 15 января, ограничения снова расширили. В список попали больше десятка физлиц и ряд компаний, в том числе китайских, турецких и из ОАЭ. Так, среди российских компаний в него попали АО «Военторг», Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и Федеральная службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе, Новотроицкий завод хромовых соединений, топ-менеджеры ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Росатома».

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин напоминал, что Трамп ввел против России множество ограничений, сколько до него ни один президент США раньше не вводил.

Российская сторона называет ограничительные меры незаконным и нелегитимным инструментов, и требует их отменить. Отмена международных санкций называется Москвой среди условий для возобновления мирных переговоров.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Марко Рубио санкции США США отмена санкций
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