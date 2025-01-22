 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Замглавы МИД увидел «окно возможностей» для договоренностей с Трампом

Рябков: есть небольшое окно возможностей для договоренностей Трампа и России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Нужно понять, как теперь России выстраивать отношения с США, увеличивая шансы для воплощения возможностей и минимизируя риски, рассказал замглавы МИДа. Трамп говорил о планах встречи с Путиным
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Для договоренностей с новой администрацией США Дональда Трампа есть «небольшое окно возможностей». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, «по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома» сейчас есть «пусть и небольшое, но окно возможностей» (цитата по «Интерфаксу»). В этом ключе важно понимать, «с чем и кем придется иметь дело». Также нужно понять, как России выстраивать теперь отношения с США и увеличить шансы для воплощения возможностей и снизить риски.

После инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным. Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, говорил 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выгодное отличие Трампа заключается в том, что он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, говорил Песков. «По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России», — сказал он.

WSJ объяснила выбор представителя Трампа по Украине
Политика
Кит Келлог

Трамп пообещал России большие проблемы в случае отказа от заключения сделки. «Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал он после инаугурации.

Президент США намерен сохранить экономическое давление до достижения соглашения и не исключил ужесточения ограничений против России. По данным Bloomberg, его команда рассматривает два возможных подхода к санкционной политике: ослабление ограничений по мере прогресса в мирном урегулировании или усиление мер для влияния на действия Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Какие товары подорожали больше всего. Инфографика

В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова

Сколько россияне тратили в 2024 году

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп Сергей Рябков
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Зеленский объяснил выгоду России и ЕС от принятия Украины в НАТО
Политика
В Евросоюзе отказались снимать санкции с России до переговоров по Украине
Политика
Трамп рассказал о призыве к Си помочь в урегулировании на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Дегтярев заступился за 18-летнего шахматиста после конфликта с федерациейСпорт, 13:59
Медленная продуктивность: как достигать успеха без выгоранияРБК и Dar, 13:59
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 13:59
В Петербурге ликвидировали сеть игорных клубов с доходом в ₽1,2 млрдОбщество, 13:56
Новые требования и штрафы: что ожидает параллельный импорт в 2025-мPro, 13:53
Рябков спрогнозировал непредсказуемость отношений России и США при ТрампеПолитика, 13:48
Минобороны сообщило об ударе по ракетно-артиллерийским складам ВСУПолитика, 13:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:38
В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцевОбщество, 13:30
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября 2024 года упал ниже ₽97Инвестиции, 13:29
Вильфанд предсказал москвичам один из самых теплых январей в историиОбщество, 13:29
Дума ввела штрафы за продажу детям опасных газосодержащих товаровПолитика, 13:27
Когда ФАС штрафует за нейминг и рекламуPro, 13:27
В Генштабе ВСУ назвали сложной ситуацию на фронтеПолитика, 13:21