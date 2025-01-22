Замглавы МИД увидел «окно возможностей» для договоренностей с Трампом

Нужно понять, как теперь России выстраивать отношения с США, увеличивая шансы для воплощения возможностей и минимизируя риски, рассказал замглавы МИДа. Трамп говорил о планах встречи с Путиным

Сергей Рябков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Для договоренностей с новой администрацией США Дональда Трампа есть «небольшое окно возможностей». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, «по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома» сейчас есть «пусть и небольшое, но окно возможностей» (цитата по «Интерфаксу»). В этом ключе важно понимать, «с чем и кем придется иметь дело». Также нужно понять, как России выстраивать теперь отношения с США и увеличить шансы для воплощения возможностей и снизить риски.

После инаугурации Дональд Трамп заявил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным. Подготовка разговора Путина и Трампа пока не началась, говорил 21 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выгодное отличие Трампа заключается в том, что он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России, говорил Песков. «По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России», — сказал он.

Трамп пообещал России большие проблемы в случае отказа от заключения сделки. «Он [Путин] должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал он после инаугурации.

Президент США намерен сохранить экономическое давление до достижения соглашения и не исключил ужесточения ограничений против России. По данным Bloomberg, его команда рассматривает два возможных подхода к санкционной политике: ослабление ограничений по мере прогресса в мирном урегулировании или усиление мер для влияния на действия Москвы.