WSJ объяснила выбор представителя Трампа по Украине

Трамп характеризовал своего спецпосланника по Украине как человека, который никогда не высказывает своего мнения, пока президент его не попросит, говорит Болтон. WSJ пишет, что назначение состоялось благодаря его мирному плану

Кит Келлог (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Спецпосланник американского президента по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог не будет участвовать в реальных переговорах об урегулировании конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди его бывших коллег.

WSJ отмечает, что перед Келлогом стоит задача добиться урегулирования за 100 дней, однако все сомневаются, что это возможно.

«Трамп наслаждается его обществом и считает его отчаянно преданным парнем, но [Келлог] никогда не оказывал какого-либо значимого политического влияния. Он, конечно, не собирается придумывать ничего, что отличалось бы от того, что думает Трамп», — рассказал один из бывших сотрудников Совета нацбезопасности, работавший с нынешним спецпосланником.

Сомнения в самостоятельности спецпосланника высказал и бывший советник по нацбезопасности при республиканце Джон Болтон. С его слов, Трамп однажды признался: ему нравится Келлог, потому что он «никогда не высказывает своего мнения, пока я его не попрошу». США могут заставить Украину пойти на значительные уступки, потому что президент России Владимир Путин «знает, как играть с Трампом», а Келлог вряд ли будет сдерживать влияние российского президента, опасается Болтон: «Он может недолго выступать против, но Трамп выбрал Келлога не за его независимое суждение».

Бывшие коллеги Келлога считают, что он получил назначение за предложенный мирный план, в котором прошлая президентская администрация обвинялась в неготовности идти на риск при предоставлении военной помощи. Он также предложил связать предоставление дальнейшей помощи Киеву с его согласием на переговоры, а Москву привлечь к диалогу обещанием отсрочки членства Украины в НАТО в обмен на мирное соглашение с гарантиями безопасности.

Келлог спустя месяц после начала российско-украинского конфликта назвал Киев «новой Спартой» и предлагал всячески ему помогать. «Давайте дадим Украине шанс победить. Почему? Потому что это перезагрузит весь мир, не только Европу. Китайцы обратят на это внимание. Северные корейцы обратят на это внимание. Иранцы обратят на это внимание. Я считаю, что у вас есть шанс раз в жизни перезагрузить мировую арену», — призывал генерал-лейтенант. Прошлым летом он позитивно оценивал действия ВСУ, но уже выражал уверенность, что военной победой конфликт не закончится.

Российские власти требуют для начала переговоров вывода ВСУ из вошедших в состав России регионов — Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказа Киева от претензий на них и Крым. Другими условиями Москвы являются нейтральный и безъядерный статус Украины, проведение демилитаризации соседнего государства.

Украинская сторона настаивает на получении гарантий безопасности и частичной интеграции в НАТО. Киев отказывается официально признать утрату территорий.