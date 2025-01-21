Кремль заявил, что подготовка разговора Путина и Трампа еще не началась

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Подготовка телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа еще не началась. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков.

«Пока нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Накануне Трамп во время своей инаугурации в Вашингтоне прокомментировал свое предвыборное обещание завершить российско-украинский конфликт за сутки после вступления в должность.

«Прошло только полдня. У меня в запасе есть еще полдня. Посмотрим. Мы хотим успеть», — сказал он в 20:00 по местному времени (4:00 мск). Он заявил, что «как можно быстрее» планирует встретиться с Путиным. Трамп сказал, что знает о желании президента Украины Владимира Зеленского «заключить сделку», но не в курсе насчет мнения Путина. «Возможно, он не хочет. Он должен заключить сделку <...>. Я думаю, что у России будут большие проблемы. Взгляните на их экономику, на их инфляцию», — сказал Трамп.

Российская и украинская стороны выражали готовность к переговорам, но для этого выдвигают разные требования. Москва прежде всего хочет добиться нейтрального и внеблокового статуса Украины, а также ее официального отказа от Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Киев настаивает на частичном вступлении в НАТО и получении гарантии безопасности, а также отказывается признавать утрату территорий.

«Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией», — сказал Путин накануне. Он прежде не раз выражал уверенность в победе России и выражал готовность к компромиссам при урегулировании конфликта.