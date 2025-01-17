В Кремле заявили, что не удивятся ужесточению санкций при Трампе

Дональд Трамп (Фото: Rebecca Noble / Getty Images)

Не стоит ожидать, что администрация избранного президента США Дональда Трампа (вступит в должность 20 января) существенно изменит подход в отношениях с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, — это ни для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям», — ответил Песков на вопрос о заявлении будущего главы Минфина США Скотта Бессента, что он поддержит санкции против российского нефтяного сектора, если Трамп примет такое решение.

Песков отметил, что «было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента». «Никаких коренных изменений быть не может», — резюмировал он.

В январе США дважды расширили санкции в отношении России. В Кремле отметили, что, прежде чем принять ответные меры, Россия проанализирует ситуацию с санкциями США против нефтяного сектора.

Ранее выбранный Трампом на пост главы Минфина США Бессент заявил: «Если меня утвердят и если президент Трамп попросит в рамках своей стратегии по прекращению войны на Украине, я буду на 100% за усиление санкций, особенно в отношении крупных российских нефтяных компаний, до того уровня, который заставил бы Российскую Федерацию сесть за стол переговоров».