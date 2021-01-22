МИД увидел вмешательство в предупреждении посольства США о митингах

Посольство США выпустило уведомление, в котором призвало американцев избегать мест проведения несанкционированных акций 23 января в городах России. МИД счел это попыткой «освещения» митингов и обвинил дипломатов во вмешательстве

Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, которое разместило информацию о несогласованных акциях протеста, запланированных в российских городах на 23 января, посоветовав американцам не ходить на них.

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

В министерстве считают, что действия посольства совпадают с «провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами». МИД заявил, что будет рассматривать попытки освещения несанкционированных акций как вмешательство во внутренние дела России и пообещал, что они «вызовут соответствующую реакцию».

Американское посольство в России ранее опубликовало на своем сайте уведомление, в котором сообщило, что в стране запланированы несогласованные митинги и шествия «в поддержку одного из активистов оппозиции». Дипломаты опубликовали список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников.