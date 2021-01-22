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МИД увидел вмешательство в предупреждении посольства США о митингах

Посольство США выпустило уведомление, в котором призвало американцев избегать мест проведения несанкционированных акций 23 января в городах России. МИД счел это попыткой «освещения» митингов и обвинил дипломатов во вмешательстве

Министерство иностранных дел России раскритиковало посольство США, которое разместило информацию о несогласованных акциях протеста, запланированных в российских городах на 23 января, посоветовав американцам не ходить на них.

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своем сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

В министерстве считают, что действия посольства совпадают с «провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами». МИД заявил, что будет рассматривать попытки освещения несанкционированных акций как вмешательство во внутренние дела России и пообещал, что они «вызовут соответствующую реакцию».

Американское посольство в России ранее опубликовало на своем сайте уведомление, в котором сообщило, что в стране запланированы несогласованные митинги и шествия «в поддержку одного из активистов оппозиции». Дипломаты опубликовали список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников.

При этом посольство предупредило, что эти акции не согласованы с властями, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских. В связи с этим дипломаты попросили американцев избегать участия в акциях, а также мест проведения митингов и больших скоплений людей, и посоветовали соблюдать бдительность в местах, часто посещаемых туристами, и иметь при себе удостоверение личности.

В МВД пообещали привлекать за призывы к участию в акции 23 января
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Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

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К массовым акциям протеста 23 января с требованием освободить Алексея Навального призывали соратники оппозиционера. 17 января, в день прибытия в Россию из Германии, где он проходил лечение, Навальный был задержан сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На следующий день его арестовали на 30 суток. ФСИН считает, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу «Ив Роше», поскольку не отмечался у инспектора, хотя был выписан из больницы в Берлине еще в конце сентября. Ведомство потребовало заменить оппозиционеру условный срок на реальный, рассмотрение этого ходатайства назначено на 2 февраля.

В МВД заявили, что будут привлекать к ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях, а Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам, призывающим участвовать в митингах. Роскомнадзор выявил во «ВКонтакте», TikTok, Facebook, Twitter, Instagram и YouTube подобные призывы к несовершеннолетним и заявил, что начал вызывать соцсети на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 КоАП РФ. За призывы к акции были задержаны несколько ближайших соратников Навального, в том числе его пресс-секретарь Кира Ярмыш (арестовали на девять суток), а также Георгий Албуров (арестован на 10 суток) и Любовь Соболь (оштрафовали на 250 тыс. руб.).

В Минпросвещения посоветовали родителям не пускать детей на акции в поддержку Навального, заявив, что «никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации». Московская полиция пообещала пресечь попытки провести митинги. Отговорить несовершеннолетних от участия в акциях также призвали мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

22 января Следственный комитет завел уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста, МВД сообщило о начале доследственной проверки.

Автор
Наталия Анисимова
МИД посольство США в России несанкционированная акция Алексей Навальный
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