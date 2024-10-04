Глава МИД Аргентины пообещала отобрать у Британии еще одни острова

Глава МИД Аргентины Диана Мондино приветствовала передачу архипелага Чагос от Британии Маврикию и пообещала восстановление суверенитета Аргентины над Фолклендами

Диана Мондино (Фото: Marcelo Endelli / Getty Images)

Решение британских властей передать под суверенитет Маврикия расположенный в Индийском океане архипелаг Чагос стало «шагом в правильном направлении», заявила глава МИД Аргентины Диана Мондино. Она также пообещала продолжить борьбу за возвращение Буэнос-Айресу другого британского архипелага — Фолклендских островов, которые в Аргентине называют Мальвинскими.

«Продолжая начатое, с помощью конкретных действий, а не пустой риторики, мы восстановим суверенитет наших Мальвинских островов. Мальвины всегда были, есть и будут аргентинскими», — написала Мондино на своей странице в сети X.

В свою очередь Элисон Блейк, британский губернатор Фолклендских островов (архипелаг имеет статус самоуправляемой заморской территории Великобритании и управляется назначаемым королем губернатором), заверила островитян, что Лондон сохраняет «непоколебимую приверженность» защите своего суверенитета на Фолклендах, а власти Соединенного Королевства по-прежнему привержены защите права населения Фолклендских островов на самоопределение.

Отдельное заявление выпустил фолклендский парламент, напомнив, что на прошедшем в 2013 году на архипелаге референдуме 99,8% избирателей выступили за то, чтобы острова оставались британской заморской территорией.

«Наши отношения с Соединенным Королевством — это то, что мы выбрали по собственной воле и подкреплены давними связями дружбы и сотрудничества», — говорится в заявлении Законодательной ассамблеи Фолклендских островов. В парламенте островов заявили, что получили от властей Британии гарантии того, что соглашение с Маврикием не окажет никакого влияния на сделанный фолклендцами выбор и будущее островов.

Фолклендские острова находятся в юго-западной части Атлантического океана. Они находятся более чем в 12 тыс. км от Великобритании, в то время как до побережья Аргентины от них менее 500 км. В апреле 1982 года на Фолклендских островах высадились аргентинские войска с целью вернуть их, война продлилась почти три месяца, победу одержала Великобритания. В 2013 году на этой территории прошел референдум, 99,8% проголосовавших высказались за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства. Буэнос-Айрес отказывается признать результаты голосования.

Президент Аргентины Хавьер Милей, занявший этот пост в середине декабря 2023 года, во время избирательной кампании не раз касался вопроса Фолклендских островов. Он подчеркивал неоспоримость суверенитета страны над ними и необходимость изучить варианты их возвращения, притом что «вариант войны не является решением».

«У нас была война, которую мы проиграли, и теперь мы должны приложить все усилия, чтобы вернуть острова по дипломатическим каналам», — пояснял Милей.

В интервью La Nacion он предложил план возвращения Фолклендов по аналогии с передачей Гонконга, который был возвращен Великобританией Китаю в 1997 году. Власти Великобритании отвергли предложения Милея. В начале 2024 года МИД Аргентины предложил Британии возобновить переговоры для поиска мирного решения спора за острова.