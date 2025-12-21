Власти Венесуэлы обвинили США в похищении экипажа танкера при захвате
Экипаж танкера с венесуэльской нефтью был насильственно похищен США в международных водах, а само судно захвачено, следует из коммюнике правительства, опубликованного в телеграм-канале вице-президента, министра углеводородов республики Делси Родригес.
«Боливарианская Республика Венесуэла осуждает и категорически отвергает захват и кражу еще одного частного судна, перевозившего венесуэльскую нефть, и насильственное похищение экипажа, совершенные военнослужащими Соединенных Штатов Америки в международных водах», — говорится в документе.
Венесуэла назвала произошедшее вопиющим нарушением международного права и предупредила о намерении добиться наказания виновных через ООН и другие международные структуры, продолжая при этом развивать независимую нефтегазовую отрасль.
Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила о задержании американской береговой охраной при поддержке Пентагона нефтяного танкера ранним утром 20 декабря. В последний раз танкер заходил в порт Венесуэлы, подчеркнула министр.
Как рассказали The New York Times американский чиновник и два источника, связанных с нефтяной промышленностью Венесуэлы, силы США взяли на абордаж танкер Centuries под флагом Панамы, перевозивший венесуэльскую нефть. По словам собеседников газеты, груз принадлежит «известному китайскому нефтетрейдеру», который в прошлом поставлял венесуэльскую сырую нефть на китайские нефтеперерабатывающие заводы. По данным NYT, танкер Centuries не входит в санкционный список США.
Это уже второй танкер, захваченный США вблизи Венесуэлы в декабре. Американский президент Дональд Трамп в декабре объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть, которую, по словам Трампа, Венесуэла «незаконно забрала» себе.
После первого случая с задержанием судна Венесуэла начала выводить военные корабли для защиты танкеров. NYT писала, что это повышает риск военной конфронтации между США и Венесуэлой.
