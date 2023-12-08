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Военная операция на Украине ,  
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На Украине насчитали более 800 попыток уклонистов дать взятку на границе

WP: уклонисты с Украины пытались дать взятки пограничникам более 800 раз
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Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинцы, уклоняющиеся от службы по призыву, пытались дать взятку сотрудникам пограничной службы 825 раз при попытке выезда за рубеж, сообщила The Washington Post со ссылкой на представителя украинской пограничной службы.

Общая сумма взяток, которые пытались дать уклонисты, составляет примерно $228 тыс., сказал собеседник издания. Один из уклонистов на условиях анонимности сообщил газете, что размер взятки охраннику на молдавской границе составляет порядка $300.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что всего с 24 февраля 2022 года пограничные наряды задержали более 16,5 тыс. человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в зеленой зоне — за пределами пунктов пропуска. С поддельными документами задержали в общей сложности примерно 7 тыс. человек. Накануне Демченко уточнил, что украинские пограничники ежедневно задерживают по 20–25 граждан, уклоняющихся от военной службы.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

В основном уклонисты предпринимают попытки выехать из страны, используя поддельные документы или предлагая пограничникам взятки, также есть те, кто пытается перебежать границу, говорил он. Однако с 2022 года, по словам Демченко, число таких уклонистов снизилось.

После начала военной операции украинские власти ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. С тех пор действие обоих режимов не раз продлевалось, в последний раз — до 14 февраля.

Теги
Украина уклонисты уклонение от службы в армии взятки коррупция
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