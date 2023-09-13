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Военная операция на Украине ,  
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Чехия отказалась экстрадировать украинских уклонистов

Idnes: Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов
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Военная операция на Украине
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Чехия не будет экстрадировать выехавших туда уклонистов из Украины, сообщает чешский портал idnes.

Это связано с Европейской конвенцией, которая исключает экстрадицию за такие преступления, как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу.

«Это будет зависеть от поведения человека, в отношении которого украинские власти подадут на экстрадицию», — уточнил представитель Минюста страны Владимир Ржепка.

Уже несколько стран отказались выдавать Украине мужчин, которые отклоняются от призыва, в их числе — Польша, Австрия и Венгрия.

После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию и запретили мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. В августа 2023 года в Минобороны страны сообщили, что план мобилизации еще не выполнен и в ближайшее время в ведомстве поставят вопрос об увеличении планки призыва.

В сентябре 2023 года глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции сбежавших уклонистов в любой стране, кроме России. Он отметил, что граждане, купившие поддельные справки о непригодности к военной службе, будут нести уголовную ответственность.

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