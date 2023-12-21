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Военная операция на Украине ,  
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Макрон заявил о сомнениях в Европе и США по поводу будущего Украины

Макрон: в Европе и США начинают сомневаться по поводу будущего
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон назвал ключевым вопрос дальнейшей помощи Украине, заявив, что ее поражения допустить нельзя, так как «на карту поставлен суверенитет Европы». Москва осуждает поддержку Киева и заявляет, что Россию не победить на поле боя

Франция считает важным продолжать поддержку Украины, чтобы не допустить ее поражения в военном конфликте с Россией, в то же время в Париже видят, что на Западе начинают сомневаться по поводу будущего развития боевых действий, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью каналу France 5.

«Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются», — сказал он (цитата по Le Figaro). По мнению французского президента, вопрос дальнейшего оказания помощи Украине будет одним из ключевых в 2024 году: «На карту поставлен суверенитет Европы».

Макрон заверил, что Франция «не откажется от Украины». «Наш интерес — это мирная Европа. <...> Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — заявил он, добавив при этом, что Франция «не воюет с Россией».

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Политика
Эмманюэль Макрон

В феврале французский лидер говорил, что, хотя Париж и хочет победы Киева, он не желает «разгрома России» или переноса военных действий на ее территорию. «Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет», — подчеркивал он. Макрон выражал надежду, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоры» Украины с Россией и найти решение.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о неизбежной победе России в конфликте с Украиной. Летом 2022 года президент Владимир Путин говорил: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют». Позднее, по его словам, риторика на Западе изменилась: «Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в конце ноября, что Россию невозможно победить на поле боя и другие страны должны это понять.

Помощь Киеву со стороны Запада в Москве осуждают, считая, что это говорит о вовлеченности этих государств в конфликт. В США пока не могут договориться о выделении дополнительного финансирования на 2024 финансовый год на $106 млрд, включая $61 млрд для Украины, а Евросоюз из-за позиции Венгрии не согласовал выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд до 2027 года.

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Эмманюэль Макрон Европа Украина военная помощь
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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