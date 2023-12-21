Макрон заявил о сомнениях в Европе и США по поводу будущего Украины

Макрон назвал ключевым вопрос дальнейшей помощи Украине, заявив, что ее поражения допустить нельзя, так как «на карту поставлен суверенитет Европы». Москва осуждает поддержку Киева и заявляет, что Россию не победить на поле боя

Франция считает важным продолжать поддержку Украины, чтобы не допустить ее поражения в военном конфликте с Россией, в то же время в Париже видят, что на Западе начинают сомневаться по поводу будущего развития боевых действий, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью каналу France 5.

«Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются», — сказал он (цитата по Le Figaro). По мнению французского президента, вопрос дальнейшего оказания помощи Украине будет одним из ключевых в 2024 году: «На карту поставлен суверенитет Европы».

Макрон заверил, что Франция «не откажется от Украины». «Наш интерес — это мирная Европа. <...> Мы не можем допустить, чтобы Россия победила на Украине», — заявил он, добавив при этом, что Франция «не воюет с Россией».

В феврале французский лидер говорил, что, хотя Париж и хочет победы Киева, он не желает «разгрома России» или переноса военных действий на ее территорию. «Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет», — подчеркивал он. Макрон выражал надежду, что однажды настанет пора для того, чтобы провести «честные и хорошие переговоры» Украины с Россией и найти решение.

Российские власти ранее неоднократно заявляли о неизбежной победе России в конфликте с Украиной. Летом 2022 года президент Владимир Путин говорил: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют». Позднее, по его словам, риторика на Западе изменилась: «Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в конце ноября, что Россию невозможно победить на поле боя и другие страны должны это понять.

Помощь Киеву со стороны Запада в Москве осуждают, считая, что это говорит о вовлеченности этих государств в конфликт. В США пока не могут договориться о выделении дополнительного финансирования на 2024 финансовый год на $106 млрд, включая $61 млрд для Украины, а Евросоюз из-за позиции Венгрии не согласовал выделение макрофинансовой помощи Киеву в размере €50 млрд до 2027 года.