Киев сообщил о переходе к «плану Б» в случае задержки западной помощи

Если Украина «в первые дни января» не получит помощь, это будет означать, что нужно переходить к «плану Б», заявил советник президента по экономике Олег Устенко. Конгресс США до сих пор не смог согласовать выделение средств

Олег Устенко (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

Украина перейдет к «плану Б» в случае отсутствия западной помощи с нового года, заявил советник украинского президента по экономике Олег Устенко, его слова приводит «Страна.ua».

«Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б», — сказал Устенко в эфире телемарафона.

Он допустил, что план будет «многоуровневым». «Но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», — указал советник украинского лидера.

По его мнению, власти смогут «вырулить ситуацию на протяжении января». В конечном итоге «деньги будут», убежден Устенко.

Президент США Джо Байден еще осенью запросил у конгресса дополнительное финансирование на 2024 финансовый год на $106 млрд, включая $61 млрд на помощь Украине. Однако обе палаты до сих пор не смогли согласовать выделение средств из-за споров о безопасности границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Лидер большинства в сенате, демократ Чак Шумер на этой неделе сообщил, что палата решила не уходить на рождественские каникулы, которые должны были начаться в пятницу, 15 декабря. Сенаторы, по словам Шумера, соберутся в понедельник, 18 декабря, чтобы провести голосование по поводу выделения денег.

В письме лидерам демократов и республиканцев директор административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг предупредила, что у США «кончились деньги». По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, у Вашингтона есть $4,4 млрд для помощи Киеву и $1 млрд на пополнение собственных запасов. «В конечном счете мы начнем принимать решения относительно собственной боеготовности и нашей способности продолжать поддержку Украины тем образом, который необходим на поле боя», — отметил Райдер.

В Кремле после анонсирования нового пакета военной помощи Украине на $200 млн заявили, что «весьма скромная» помощь США ставит Киев в затруднительное положение. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Вашингтоне задаются вопросом об эффективности трат на Украину, поскольку та «обманула» их в отношении «победы на поле боя».