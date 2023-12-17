Глава МВФ оценила, сколько Украина «продержится» без западной помощи

Украина сможет «продержаться» без финансовой помощи западных государств еще «пару месяцев», после чего будет вынуждена вернуться к печатанью денег, заявила глава МВФ. FT отмечает, что это может обернуться гиперинфляцией

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Без финансовой помощи со стороны западных государств Украина, при ее нынешнем дефиците бюджета, продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике». Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Financial Times (FT).

По ее словам, без финансовой поддержки «экономическое возрождение» Украины будет поставлено под угрозу, а промедление этом вопросе заставит Киев вернуться к печатанью денег, как это было в прошлом году, отметила Георгиева.

«Важно не продлевать этот период, потому что тогда это окажет большее давление на Украину, и она будет вынуждена приспосабливаться <...> как раз в тот момент, когда страна вернулась к лучшим перспективам для экономики», — заявила глава МВФ.

Как отмечает FT, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму от Британии и иных банков развития.

Высокопоставленный западный источник заявил FT, что Украина «обладает некоторой гибкостью» и, вероятно, «сможет пережить январь и февраль» благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка. Но после этого, по словам собеседника газеты, Киеву придется либо сократить расходы, либо прибегнуть к монетарному финансированию со стороны центрального банка. «Это может привести к гиперинфляционному всплеску и дестабилизации финансовой системы страны», — сказал источник.

Страны ЕС на последнем саммите не смогли согласовать пакет помощи в размере €50 млрд, который предусматривает финансирование Украины в течение четырех лет. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте говорил, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против выделения средств.

После саммита глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС проведет экстренный саммит «либо в конце января, либо в начале февраля». Он выразил уверенность, что ЕС найдет способ выполнить свои финансовые обязательства перед Украиной в ходе него. Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан отмечал, что у ЕС есть «план Б» на случай, если договориться с Венгрией не удастся.



Кроме этого, согласования финансирования Украины уже несколько месяцев не могут добиться в США. Президент Джо Байден призывал выделить на помощь Киеву $60 млрд, однако республиканцы блокируют согласование пакета, настаивая на включении в него дополнительного финансирования на «защиту границ».

Москва выступает против выделения Украине средств на военные нужды. Кредиты Киеву российские власти называли «вваливанием денег в черную дыру».