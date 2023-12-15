Макрон фразой «я не менял номер» оценил возможность диалога с Путиным

Накануне Путин сказал, что Макрон сам прекратил «добрые отношения» с российской стороной. Макрон отверг обвинения и заявил, что ответил бы на звонок, если у Путина есть предложения для прекращения конфликта на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о возможности возобновить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил, что «не менял номер телефона». Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, трансляция шла на странице Елисейского дворца в X.

Так он ответил на заявление Путина, сделанное во время прямой линии 14 декабря. Президент России сказал, что Макрон сам прекратил их «добрые отношения», и что диалог с Францией в целом был прекращен по инициативе ее президента. Российская сторона готова возобновить диалог, если интерес к этому проявит Париж, подчеркнул Путин.

Макрон отверг обвинения российского лидера. «Если у президента [России Владимира] Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», — ответил Макрон российскому президенту (цитата по TF1 INFO).

Президент Франции подчеркнул, что «не менял свой номер». «Если у президента [России Владимира] Путина есть стремление к диалогу и серьезные предложения для продвижения вперед, прекращения конфликта [на Украине] и построения прочного мира, то есть с уважением к международному праву, интересам и суверенитету Украины, я ответил бы на звонок», — добавил он.

Макрон не раз заявлял о желании продолжать диалог с Россией. После начала военной операции на Украине президент Франции общался с российским коллегой более десяти раз, за что подвергался критике. Объясняя необходимость поддерживать диалог с Москвой, Макрон говорил: «Вы не можете изменить людей, и вы не можете изменить географию. Вы можете бороться с лидерами, идеями, планами. <...> Но потом, в долгосрочной перспективе, живя бок о бок с людьми, вашими соседями, нужно найти пути и средства для построения мира».

В последний раз Путин и Макрон общались по телефону в сентябре 2022 года.