Макрон заявил, что Франция не хочет «разгрома» России

Франция, хотя и хочет победы Украины, никогда не выступала и не будет выступать за то, чтобы «Россия была полностью разгромлена», завил Эмманюэль Макрон. Он выразил уверенность, что конфликт завершится не военным путем

Эмманюэль Макрон (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью французским СМИ, что он хочет победы Киева в конфликте с Москвой, но против того, чтобы Россия «была разгромлена».

«Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина смогла отстоять свою позицию», — сказал он (цитата по Le Figaro). Макрон выразил уверенность, что конфликт завершится не военным путем.

По словам французского президента, он, в отличие от некоторых, не желает, чтобы «Россия была полностью разгромлена», а боевые действия перекинулись на ее территорию. «Это никогда не было позицией Франции — и никогда не будет» — подчеркнул он. Как пишет Le Figaro, под «некоторыми» Макрон подразумевает страны Восточной Европы, которые придерживается более жесткой линии и резко критиковали его за призыв «не унижать Россию», сделанный летом прошлого года.

Как считает Макрон, сейчас необходимо, чтобы «Украина возглавила военное наступление» — это, по мнению президента Франции, подтолкнет Москву к тому, чтобы вернуться за стол переговоров. При этом, по его мнению, «ни одной из сторон не удастся добиться полной победы».

После начала российской военной операции на Украине французский лидер продолжил созваниваться с президентом Владимиром Путиным и предлагал содействие в достижении мира. Они более десяти раз говорили по телефону, о последней такой беседе в Кремле сообщили 11 сентября. В ноябре представитель российского президента Дмитрий Песков, отмечая отсутствие телефонных контактов двух лидеров, заявил, что Париж не предлагает ничего «субстантивного» по переговорам с Киевом. Однако Макрон все равно призвал сохранить возможность диалога с Россией.

В середине февраля французский президент призвал усилить поддержку Украины, поскольку Россия, по его словам, и предпочла развитие мирным договоренностям. Париж поставил Киеву несколько пакетов помощи, а также первым одобрил поставки Украине танков западного производства — колесных AMX-10 RC. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что видит изменение позиции Макрона по отношению к Москве со времени, когда он говорил о недопустимости унижения России.

В начале июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил: «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют». Президент добавил, что «мы всерьез-то еще ничего не начинали». По словам Пескова, Путин имел в виду, что потенциалы двух стран совершенно несоизмеримы, и российский «настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции».