Кремль: Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2022 году

Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в этом году

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за сложного графика президент не успевает выступить с посланием до нового года. О том, что послание может быть оглашено уже в следующем году, 14 декабря говорили в парламенте

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию в 2022 году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«До Нового года президент, разумеется, не будет оглашать послание, сейчас уже по времени график идет очень напряженный», — сказал представитель Кремля журналистам.

О том, что оглашение послания может состояться в следующем году, 14 декабря сообщило 14 декабря агентство ТАСС со ссылкой на источник в парламенте. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — сказал тогда собеседник агентства, отметив, что к посланию президенту нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось в апреле 2021 года. В ноябре 2022 года Песков сообщил, что работа над текстом ведется давно.

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