Клишас напомнил о праве президента определять дату послания парламенту

Сенатор Клишас: президент сам определяет порядок и сроки послания к Федеральному собранию

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, заявил «РИА Новости» глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий. В частности, это касается и послания Федеральному собранию», — указал сенатор.

Полномочия президента прописаны в 4-й главе Конституции России. Согласно ст. 84, глава государства «обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Накануне источник в Госдуме рассказал «РИА Новости», что выступление президента Владимира Путина может состояться 27 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позже заявил, что «это неправильное сообщение».

Источник ТАСС в парламенте рассказал, что выступление могут перенести на следующий год. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания», — пояснил собеседник агентства. Предыдущее выступление президента состоялось в апреле 2021 года. В 2017 году мероприятие не проводилось, его перенесли на март 2018-го.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Кремле начали подготовку послания. До этого Песков говорил, что президент выступит до конца года. «По закону, Конституции, президент должен выступать с посланием. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — подчеркивал он.

Помимо послания Федеральному собранию президент начиная с 2012 года ежегодно проводит большую пресс-конференцию с журналистами. 12 декабря Песков сообщил, что до Нового года большая пресс-конференция президента не состоится, но, возможно, глава государства пообщается с журналистами.

Источники РБК говорили, что решения о проведении еще одного традиционного мероприятия — прямой линии с президентом — пока нет.