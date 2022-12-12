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Песков исключил проведение большой пресс-конференции Путина до конца года

Дмитрий Песков: большая пресс-конференция Владимира Путина до конца года не состоится
Песков не исключил, что президент найдет возможность пообщаться с журналистами. О том, что большая пресс-конференция главы государства может в этом году не состояться, ранее рассказали источники РБК
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

До Нового года большая пресс-конференция президента Владимира Путина не состоится, возможно, он пообщается с журналистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Большой пресс-конференции до нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться [с журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов», — сказал Песков. В середине ноября о том, что большая пресс-конференция главы государства может в этом году не состояться, рассказали источники РБК.

Говоря о послании президента Федеральному собранию, которое по Конституции должно пройти до конца года, пресс-секретарь сказал, что в Кремле по этому поводу «еще будут ориентировать».

Он добавил, что большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не будет.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. В прошлом году она состоялась в очном формате в Манеже 23 декабря. В пандемийном 2020 году мероприятие проходило 17 декабря в гибридном формате: президент общался с журналистами частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане.

Источники РБК также говорили, что пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию — еще один традиционный формат общения, который использует президент. Один из источников отмечал, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

 

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Владимир Путин большая ежегодная пресс-конференция Путина Дмитрий Песков Кремль

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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