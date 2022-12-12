Песков исключил проведение большой пресс-конференции Путина до конца года

Песков не исключил, что президент найдет возможность пообщаться с журналистами. О том, что большая пресс-конференция главы государства может в этом году не состояться, ранее рассказали источники РБК

Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

До Нового года большая пресс-конференция президента Владимира Путина не состоится, возможно, он пообщается с журналистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Большой пресс-конференции до нового года не будет. Вместе с тем мы рассчитываем, что все-таки президент найдет возможность пообщаться [с журналистами], как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов», — сказал Песков. В середине ноября о том, что большая пресс-конференция главы государства может в этом году не состояться, рассказали источники РБК.

Говоря о послании президента Федеральному собранию, которое по Конституции должно пройти до конца года, пресс-секретарь сказал, что в Кремле по этому поводу «еще будут ориентировать».

Он добавил, что большого новогоднего приема в Кремле в этом году также не будет.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. В прошлом году она состоялась в очном формате в Манеже 23 декабря. В пандемийном 2020 году мероприятие проходило 17 декабря в гибридном формате: президент общался с журналистами частично по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане.

Источники РБК также говорили, что пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию — еще один традиционный формат общения, который использует президент. Один из источников отмечал, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.



