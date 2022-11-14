В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год

В Кремле в данный момент нет решения о том, проводить ли в этом году большую пресс-конференцию президента и прямую линию. Не исключен их перенос на 2023 год, рассказали источники РБК

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года, рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника РБК.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию, — еще один традиционный формат общения, который использует президент. По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Суровикин назвал это «непростым решением», подчеркнув, что будут сохранены жизни российских военнослужащих и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе бесперспективно».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

В отличие от пресс-конференции, сроки проведения прямой линии часто менялись, в последний раз она проходила 30 июня 2021 года. После начала специальной военной операции Песков неоднократно анонсировал смещение сроков проведения мероприятия. В мае он говорил, что прямая линия в этом году планируется, но «может быть даты уйдут чуть-чуть вправо». В начале лета пресс-секретарь Путина сказал, что мероприятие пройдет после ПМЭФ (проводился 15-18 июня): «У нас по-прежнему нет точных дат. <…> Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она [прямая линия] состоится», — пояснял он.

В августе Песков сообщил, что прямую линию могут объединить с ежегодной пресс-конференцией президента, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году, но окончательное решение пока не принято, подчеркивал он.

11 ноября, отвечая на вопрос журналистов о совмещении двух мероприятий, пресс-секретарь президента ответил: «Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательного решения не принято. Будем вас информировать по мере того, как президент определится с графиком».

Нет ясности и с тем, когда состоится послание президента к Федеральному собранию, подготовка к которому при этом уже началась, ранее сообщал РБК. Песков на просьбу РБК прокомментировать эту информацию, говорил, что «пока не может» этого сделать, но спустя два дня, во время традиционного конференц-колла, сообщил, что «работа начата давно, она ведется постоянно уже давно».

Если будет принято решение перенести большую пресс-конференцию на следующий год, это будет второй случай, когда президент Путин не проводит мероприятие в текущем году. В первый раз пресс-конференция не проводилась в 2005 году, сама же традиция больших пресс-конференций началась в 2001-м. Не было больших пресс-конференций Путина и в период с 2009 по 2011 год — тогда он занимал пост премьер-министра.

При этом от проведения прямых линий Путин не отказывался и во время работы председателем правительства. Этот формат общения с гражданами также появился в 2001 году, и Путин «пропустил» прямую линию лишь однажды — в 2004 году. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса, прямой линии в традиционном формате не проводилось — ее элементы были включены в большую пресс-конференцию президента.