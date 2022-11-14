В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 11:33
«Меня предали». О чем Роналду рассказал в интервью Спорт, 11:28
Макрон призвал добиться переговоров России и Украины Политика, 11:27
Daily Mail сообщил о мужчинах, привязанных в Херсоне за помощь России Политика, 11:23
Bloomberg узнал о покрытии ликвидными активами 10% от $9 млрд долгов FTX Крипто, 11:18
Власти Алёшек в Херсонской области призвали жителей эвакуироваться Политика, 11:15
Шесть здоровых привычек теннисистки Анастасии Пивоваровой Pro, 11:15
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Современная архитектура Москвы: 8 наиболее ярких и заметных проектов РБК Стиль и МНИИД, 11:10
В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год Политика, 11:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:05
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за теракта в Стамбуле Политика, 11:02
Победитель ЧМ-2002 со сборной Бразилии завершил тренерскую карьеру Спорт, 11:00
Башкирский театр убрал спектакль по книге Гузели Яхиной после слов об СВО Политика, 10:57
Миллионы вышли из тени: что нужно знать о поддержке самозанятых Национальные проекты, 10:57
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Пресс-конференция Путина ,  
0 

В Кремле допустили перенос большой пресс-конференции Путина на 2023 год

В Кремле в данный момент нет решения о том, проводить ли в этом году большую пресс-конференцию президента и прямую линию. Не исключен их перенос на 2023 год, рассказали источники РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина может не состояться в этом году, на данный момент нет финального решения о том, проводить ли ее до конца года, рассказали два знакомых с обсуждением вопроса источника РБК.

Начиная с 2012 года, итоговая пресс-конференция президента проходила в декабре. Пока нет окончательного решения и о том, проводить ли в этом году прямую линию, — еще один традиционный формат общения, который использует президент. По словам двух других знакомых с обсуждением вопроса собеседников РБК, подготовка к мероприятию на данный момент еще не ведется. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться в том числе ситуация в зоне специальной военной операции.

9 ноября командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об отводе российских войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Суровикин назвал это «непростым решением», подчеркнув, что будут сохранены жизни российских военнослужащих и боеспособность группировки войск, «держать которую на правом берегу, в ограниченном районе бесперспективно».

РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

В отличие от пресс-конференции, сроки проведения прямой линии часто менялись, в последний раз она проходила 30 июня 2021 года. После начала специальной военной операции Песков неоднократно анонсировал смещение сроков проведения мероприятия. В мае он говорил, что прямая линия в этом году планируется, но «может быть даты уйдут чуть-чуть вправо». В начале лета пресс-секретарь Путина сказал, что мероприятие пройдет после ПМЭФ (проводился 15-18 июня): «У нас по-прежнему нет точных дат. <…> Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она [прямая линия] состоится», — пояснял он.

В августе Песков сообщил, что прямую линию могут объединить с ежегодной пресс-конференцией президента, как это было во время пандемии коронавируса в 2020 году, но окончательное решение пока не принято, подчеркивал он.

Читайте на РБК Pro
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы Откуда ждать удара: почему CEO может не проработать в компании и полугода С пола до потолка: как неверие в рецессию сделало американца миллиардером Алгоритм на случай внезапного увольнения: пять первых антикризисных шагов

11 ноября, отвечая на вопрос журналистов о совмещении двух мероприятий, пресс-секретарь президента ответил: «Сейчас никакие варианты не исключаем. Пока окончательного решения не принято. Будем вас информировать по мере того, как президент определится с графиком».

Нет ясности и с тем, когда состоится послание президента к Федеральному собранию, подготовка к которому при этом уже началась, ранее сообщал РБК. Песков на просьбу РБК прокомментировать эту информацию, говорил, что «пока не может» этого сделать, но спустя два дня, во время традиционного конференц-колла, сообщил, что «работа начата давно, она ведется постоянно уже давно».

Если будет принято решение перенести большую пресс-конференцию на следующий год, это будет второй случай, когда президент Путин не проводит мероприятие в текущем году. В первый раз пресс-конференция не проводилась в 2005 году, сама же традиция больших пресс-конференций началась в 2001-м. Не было больших пресс-конференций Путина и в период с 2009 по 2011 год — тогда он занимал пост премьер-министра.

При этом от проведения прямых линий Путин не отказывался и во время работы председателем правительства. Этот формат общения с гражданами также появился в 2001 году, и Путин «пропустил» прямую линию лишь однажды — в 2004 году. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса, прямой линии в традиционном формате не проводилось — ее элементы были включены в большую пресс-конференцию президента.

Авторы
Теги
Персоны
Наталья Галимова Наталья Галимова
Владимир Путин Дмитрий Песков Прямая линия с Владимиром Путиным большая ежегодная пресс-конференция Путина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Кремле начали подготовку к посланию президента Федеральному собранию
Политика
«Я не правлю, я просто работаю»: 16 пресс-конференций Владимира Путина
Политика
Первая с начала пандемии прямая линия с Владимиром Путиным. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter