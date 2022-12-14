ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году

ТАСС узнал о возможности переноса послания Путина на следующий год

Источник ТАСС в парламенте считает, что послание президента Федеральному собранию могут перенести на следующий год. Сенатор Клишас отметил, что Конституция позволяет главе государства самому определять сроки

Владимир Путин (на сцене) (Фото: kremlin.ru)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал собеседник агентства

По его словам, к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось в апреле 2021 года. В ноябре 2022 года Песков сообщил, что работа над текстом ведется давно.

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил «РИА Новости», что Конституция России не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию и что Путин может самостоятельно определить порядок и сроки реализации этого полномочия.

«Статья 84 Конституции говорит о полномочиях президента. Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий», — сказал он.

Статья 84 Конституции России гласит, что президент обращается к Федеральному собранию с «ежегодными посланиями положений в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Тем не менее позднее в Кремле опровергли данную информацию.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле начали подготовку послания. До этого Песков говорил, что президент выступит до конца года.

«По закону, Конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал он.

В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ежегодной большой пресс-конференции главы государства до Нового года не состоится. В ноябре РБК писал, что в Кремле еще не определились, проводить ли в этом году пресс-конференцию и прямую линию Путина. Источники РБК сообщили, что не исключен перенос этих мероприятий на следующий год.