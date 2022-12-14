Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 66,7 (+0,43) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 63,21 (+0,44) Инвестиции, 13 дек, 19:29
Путь руды: как металлы добираются до потребителей РБК и Норникель, 12:05
ТАСС узнал о возможности переноса послания Путина на следующий год Политика, 11:59
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:58
В России выявили максимальное число случаев COVID-19 с конца октября Общество, 11:57
Премьер Белоруссии поставил задачи перед новым министром иностранных дел Политика, 11:55
14 декабря комитет Госдумы по финрынку рассмотрит законопроект о майнинге Крипто, 11:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как снизить влияние саботажа со стороны иностранных акционеров на бизнес Pro, 11:50
ПСБ стал победителем премии Retail Finance Awards 2022 Пресс-релиз, 11:47
Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку Life, 11:47
Суд Якутии отменил штраф журналисту за слово «фронт» в эфире Политика, 11:43
Где найти развивающую среду для ребенка в Москве РБК и AFI Park Воронцовский, 11:42
Минобороны сформировало «творческие бригады» с актерами и музыкантами Политика, 11:42
WBA восстановила российских и белорусских боксеров в рейтинге Спорт, 11:41
Политика ,  
0 

ТАСС узнал о возможности переноса послания Путина на следующий год

ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться уже в 2023 году
Источник ТАСС в парламенте считает, что послание президента Федеральному собранию могут перенести на следующий год. Сенатор Клишас отметил, что Конституция позволяет главе государства самому определять сроки
Владимир Путин (на сцене)
Владимир Путин (на сцене) (Фото: kremlin.ru)

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал собеседник агентства

По его словам, к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Предыдущее послание президента Федеральному собранию состоялось в апреле 2021 года. В ноябре 2022 года Песков сообщил, что работа над текстом ведется давно.

Председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил «РИА Новости», что Конституция России не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию и что Путин может самостоятельно определить порядок и сроки реализации этого полномочия.

«Статья 84 Конституции говорит о полномочиях президента. Если Конституцией или законом порядок реализации того или иного полномочия не указан (статья содержит ряд таких указаний), то президент самостоятельно определяет порядок и сроки реализации своих полномочий», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Как российские аналоги Coca-Cola и Pepsi захватили «территорию праздника» Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию Почему поиск работы в ИТ за границей — это марафон без гарантии победы

Статья 84 Конституции России гласит, что президент обращается к Федеральному собранию с «ежегодными посланиями положений в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в Госдуме сообщило, что послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря. Тем не менее позднее в Кремле опровергли данную информацию.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что в Кремле начали подготовку послания. До этого Песков говорил, что президент выступит до конца года.

«По закону, Конституции президент должен выступать с посланием [Федеральному собранию]. Поэтому до конца года это должно произойти, и это произойдет», — сказал он.

В начале декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ежегодной большой пресс-конференции главы государства до Нового года не состоится. В ноябре РБК писал, что в Кремле еще не определились, проводить ли в этом году пресс-конференцию и прямую линию Путина. Источники РБК сообщили, что не исключен перенос этих мероприятий на следующий год.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин Послание президента к Федеральному Собранию
Материалы по теме
Кремль опроверг данные о дате послания президента Федеральному собранию
Политика
«РИА Новости» узнало возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Политика
В Кремле начали подготовку к посланию президента Федеральному собранию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter