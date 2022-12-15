Путин призвал вывести новые регионы на общероссийский уровень жизни
В новых регионах — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, заявил президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По словам президента, в дальнейшем эти субъекты «станут единым целым со всей страной» по ключевым вопросам экономики, социальной сферы, в области управления.
«Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем. И знаем, что нужно сделать. В том числе, в новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее», — пообещал он. Путин добавил, что в течение нескольких лет стандарты соцподдержки, работы здравоохранения, образования и транспорта там «будут повышены до уровня соседних российских регионов».
Путин поручил правительству разработать программу социально-экономического развития новых субъектов для обеспечения их выхода на общероссийский уровень к 2030 году. Подготовить ее нужно до конца первого квартала 2023 года. «Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры», — указал он.
Материал дополняется.