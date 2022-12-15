Кремль отказался считать посланием речь Путина на совете по нацпроектам

Дмитрий Песков: речь Путина на совете по нацпроектам была объемной, но это не послание

Выступление Путина на совете по стратегическому развитию было объемным, содержало задачи и инициативы, но посланием его считать нельзя, заключил Песков. Он допускал, что президент обратится к Федеральному собранию в следующем году

Дмитрий Песков (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Объемное выступление президента Владимира Путина на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам имеет много общего с посланием, но все же им не является. Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По содержанию и объему поставленных задач и озвученных инициатив де-факто много общего с посланием. <...> Но все же это не послание», — сказал Песков.

Ранее журналистка Фарида Рустамова в своем телеграм-канале отметила, что выступление Путина на совете по стратегическому развитию и нацпроектам продлилось час и по формулировкам и темам было похоже на экономическую часть послания. Кроме того, президент обозначил ключевые задачи и дал поручения по соцвыплатам, указала она.

В своем выступлении Путин затронул темы текущей экономической ситуации в стране и обозначил шесть задач государственной политики на следующий год. Он рассказал о планах на строительство, здравоохранение и демографию, финансов и развития новых регионов России (в частности, он призвал вывести их на «общероссийский уровень жизни»).

Согласно ст. 84 4-й главы Конституции России глава государства «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В этом году дата его оглашения пока не сообщалась, Песков не исключал, что президент выступит с посланием в следующем году. «РИА Новости» ранее сообщало, что послание президента может состояться 27 декабря. Однако пресс-секретарь президента эту информацию опроверг.

Послание Федеральному собранию — ежегодное мероприятие главы государства. На оглашение приглашаются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, премьер-министр и кабинет правительства, а также главные редакторы федеральных СМИ и общественные деятели.