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Послания Путина Федеральному собранию ,  
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Песков исключил послание Путина в письменном виде

Песков: послание президента Путина Федеральному собранию в письменном виде исключено
Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

В письменном виде послание президента к Федеральному Собранию не направляется, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В письменном виде его не бывает. Что касается сообщений о том, возможно ли оно в следующем году — безусловно, возможно. Это такая достаточно истина очевидная», — сказал пресс-секретарь.

Он также посоветовал госагентствам ТАСС и «РИА Новости» «прекратить гадать на кофейной гуще». ТАСС ранее сообщил со ссылкой на источник, что послание могут перенести на следующий год. «РИА Новости» накануне писали, что послание могут провести 27 декабря.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил «РИА Новости», что в Конституции форма послания главы государства не указана, поэтому он может прислать его парламенту и в письменном виде.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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