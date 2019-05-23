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Экономика ,  
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Поправки в газовую директиву ЕС вступили в силу

Поправки в газовую директиву Евросоюза, утвержденные Советом ЕС в конце апреля, официально вступили в силу. Это автоматически произошло спустя 20 дней после публикации документа в Официальном журнале ЕС.

В соответствии с поправками, правила, регулирующие внутренний газовый рынок ЕС, будут применяться к трубопроводам из третьих стран, которые проходят по территориям стран — членов Евросоюза.

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ЕС утвердил поправки к касающейся «Северного потока-2» газовой директиве

Речь идет в том числе и о проекте «Северный поток-2», который после завершения строительства пройдет из России в Германию.

Оценивая эти поправки, министр энергетики России Александр Новак в начале прошлого месяца заявил, что они не помешают «Северному потоку-2», поскольку работа этого газопровода будет соответствовать европейскому законодательству.

Теги: Евросоюз, газовая директива
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