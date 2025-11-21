 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Лидеры ЕС и Зеленский назвали отправную точку для переговоров о мире

Лидеры ЕС и Зеленский назвали линию фронта отправной точкой для переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Нынешняя линия фронта должна быть «отправной точкой» для любого соглашения, считают европейские лидеры и Зеленский. Любое соглашение, затрагивающее Европу или НАТО, требует одобрения или консенсуса союзников, заявили они
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: lberto Gardin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Нынешняя линия фронта на Украине должна быть «отправной точкой» для любого мирного соглашения, считают европейские лидеры и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства по итогам телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским лидером.

«Они договорились продолжить работу над достижением цели по защите жизненно важных европейских и украинских интересов в долгосрочной перспективе. Это включает среди прочего то, что линия соприкосновения является отправной точкой для взаимопонимания и что украинские вооруженные силы должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины», — говорится в заявлении.

Лидеры Германии, Франции и Британии подтвердили свою «непреклонную и полную поддержку» Киева «на пути к прочному и справедливому миру» и приветствовали усилия США по прекращению конфликта, в частности
«приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить Украине надежные гарантии безопасности»,
и намерены «тесно координировать» дальнейшие шаги.

Они также подчеркнули, что любое соглашение, затрагивающее европейские страны, Евросоюз или НАТО, «требует одобрения европейских партнеров или консенсуса союзников».

Зеленский созвонился с Макроном, Стармером и Мерцем для обсуждения предложенного Вашингтоном мирного плана, сообщало «Суспільне» со ссылкой на источник.

Зеленский рассказал о привлечении Европы к работе над мирным планом США
Политика
Владимир Зеленский

В Белом доме отказались раскрывать детали мирного плана, однако предположительный текст мирного плана Трампа был опубликован депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко в соцсетях. Белый дом позднее подтвердил подлинность документа. Предположительный текст меморандума содержит гарантии США, ограничения для ВСУ, территориальные и финансовые уступки.

В частности, речь идет о том, что:

  • между Россией, Украиной и Европой будет заключено полное и всеобъемлющее соглашение о ненападении;
  • ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться далее;
  • Украина получит надежные гарантии безопасности;
  • численность ВСУ будет ограничена 600 тыс. человек;
  • Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свои уставы положение о том, что Украина не будет принята в будущем;
  • Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США, а Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что будет означать де-факто признание по линии соприкосновения.

Мирный план США в Кремле не собираются обсуждать «в мегафонном режиме», Москва открыта к мирным переговорам «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «И мы действительно хотим, чтобы эти мирные переговоры увенчались успехом. И вот ради того, чтобы это было, мы не готовы обсуждать это в мегафонном режиме», — сказал он. По его словам, Россия официально американский план не получала.

Однако Песков считает, что «эффективная работа» российских войск должна убедить украинское руководство, что «лучше договариваться и делать это сейчас, чем потом». «Здесь даже не о войне. Это именно принуждение Зеленского к мирному решению вопроса», — заключил пресс-секретарь Путина.

