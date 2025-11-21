Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине
Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва получила от США подробный план урегулирования, его обсуждали с российской стороной еще до саммита на Аляске.
Путин отметил, что план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был модернизирован после Аляски. На саммите, по его словам, американская сторона просила Россию пойти на «определенные уступки». Москва тогда согласилась с представленными мирными предложениями.
«Однако мы видим, что после переговоров <...> наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана <...> Полагаю, что именно поэтому появилась его новая редакция», — пояснил Путин.
Он отметил, что Вашингтону до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны на мирный план, о котором идет речь, из-за этого он, вероятно, и не обсуждался с Россией.
«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается <...> Причина, полагаю, та же самая», — уточнил президент.
Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО».
Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Он включает отказ от Украины от членства в НАТО, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин