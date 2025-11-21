 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине

Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва получила от США подробный план урегулирования, его обсуждали с российской стороной еще до саммита на Аляске.

Путин отметил, что план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был модернизирован после Аляски. На саммите, по его словам, американская сторона просила Россию пойти на «определенные уступки». Москва тогда согласилась с представленными мирными предложениями.

«Однако мы видим, что после переговоров <...> наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана <...> Полагаю, что именно поэтому появилась его новая редакция», — пояснил Путин.

Он отметил, что Вашингтону до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны на мирный план, о котором идет речь, из-за этого он, вероятно, и не обсуждался с Россией.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается <...> Причина, полагаю, та же самая», — уточнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО».

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Он включает отказ от Украины от членства в НАТО, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дональд Трамп Совбез Военная операция на Украине
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео
Политика
Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта
Политика
Может ли Европа предложить альтернативный мирный план по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 21:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 21:14
Бывший тренер ЦСКА и СКА вошел в штаб финалиста Кубка Гагарина Спорт, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 21:17
Минск и Варшава начали поиск подозреваемых в теракте в Польше украинцев Политика, 21:11
Суд конфисковал недвижимость Кибовского по иску Генпрокуратуры Политика, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Владимир Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа. Видео Политика, 20:59
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине Политика, 20:51
Путин предрек повторение «событий в Купянске» на других участках фронта Политика, 20:46
Spiegel узнал о ярости европейцев из-за мирного плана США по Украине Политика, 20:39
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Путин назвал два устраивающих Россию варианта решения конфликта Политика, 20:36
Путин заявил, что план Трампа может быть основой для урегулирования Политика, 20:30
Дзюба после травмы помог «Акрону» отыграться с 0:2 и победить Спорт, 20:30