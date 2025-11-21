Путин: мирный план Трампа по Украине обсуждался еще до встречи на Аляске

Путин рассказал, как Россия ознакомилась с «планом Трампа» по Украине

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совбеза заявил, что Москва получила от США подробный план урегулирования, его обсуждали с российской стороной еще до саммита на Аляске.

Путин отметил, что план президента США Дональда Трампа из 28 пунктов был модернизирован после Аляски. На саммите, по его словам, американская сторона просила Россию пойти на «определенные уступки». Москва тогда согласилась с представленными мирными предложениями.

«Однако мы видим, что после переговоров <...> наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана <...> Полагаю, что именно поэтому появилась его новая редакция», — пояснил Путин.

Он отметил, что Вашингтону до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны на мирный план, о котором идет речь, из-за этого он, вероятно, и не обсуждался с Россией.

«Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается <...> Причина, полагаю, та же самая», — уточнил президент.

Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика на СВО».

Накануне украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал мирный план, предложенный США. Он включает отказ от Украины от членства в НАТО, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов.