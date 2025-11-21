Spiegel узнал о ярости европейцев из-за мирного плана США по Украине

Мирный план США по Украине вызвал ярость в Европе, где детали предложения узнали не напрямую из Вашингтона, а через американские СМИ. Киев вместе с европейскими партнерами готовит альтернативный мирный план

Фридрих Мерц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Обсуждение мирного плана США по Украине вызвало большую тревогу и раздражение в европейских странах. В Берлине детали плана узнали не напрямую из Вашингтона, а через американские СМИ, и он был истолкован как провокация, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уже запросил пояснения у спецпосланника США Стива Уиткоффа, а канцлер Фридрих Мерц и другие лидеры пытаются наладить непосредственный диалог с Белым домом по этому вопросу.

План из 28 пунктов, представленный США, предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО, а также ограничение численности Вооруженных сил страны до 600 тыс. человек.

В случае принятия документа из 28 пунктов победителями стали бы США и Россия, а проигравшими будут Украина и европейцы, которые до сих пор не сели за стол переговоров, говорится в материале. Белый дом утверждает, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман сказала, что план США лишь позволяет Москве выиграть время. «Это не что иное, как «диктаторский мир», — заявила она.

Киев и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, ранее узнал Reuters. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает территориальные изменения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Зеленский сегодня, 21 ноября, провели телефонный разговор. В субботу, 22 ноября, европейские лидеры планируют встретиться в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы подготовить контрпредложение, которое, по их мнению, будет более выгодным для Киева.

Кремль подчеркивает, что Москва открыта к диалогу «ради успешных мирных переговоров, а не ради процесса. Президент России Владимир Путин сказал, что план Трампа может быть положен в основу урегулирования.