Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после чего он «то ли перенес, то ли отменил» саммит с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, заявил глава МИД Сергей Лавров в неопубликованном интервью итальянской газете Corriere della Sera, ТАСС приводит ответы министра.

По его словам, «откуда и от кого взялись» эти доклады ему неизвестно. «Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», — сказал Лавров.

Он отметил, что «понимания», достигнутые по итогам саммита на Аляске, «тесно перекликаются» с выдвинутыми президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями урегулирования. «Мы оценили, что эти условия были услышаны и восприняты, в том числе публично, администрацией Дональда Трампа — прежде всего в том, что касается неприемлемости втягивания Украины в НАТО для создания стратегических военных угроз России прямо на ее границах», — пояснил министр.

США, по его словам, также «открыто признали, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам тех референдумов, которые прошли в пяти исторических регионах нашей страны, чьи жители однозначно высказались» за присоединение к России.

Он рассказал, что американская концепция, которую за неделю до саммита в Анкоридже привез в Москву спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, строилась именно вокруг безопасности и территориальных реалий. «Как сообщил президент Путин президенту Трампу в Анкоридже, мы согласились взять [ее] за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации. Американский лидер сообщил, что должен посоветоваться, однако и после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне мы не получили реакции на наш позитивный ответ на упомянутые предложения. Не последовало реакции и в ходе моей встречи с госсекретарем [США] Марко Рубио в сентябре в Нью-Йорке, когда я напомнил, что мы по-прежнему ее ожидаем», — сказал Лавров.

«Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей», Москва передала Вашингтону меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper). Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились о встрече в Будапеште, «предварительно тщательно подготовив саммит».

«Не было сомнений, что речь пойдет об анкориджских пониманиях. Через пару дней мы переговорили с Рубио по телефону, а затем Вашингтон, охарактеризовав беседу как конструктивную (она действительно была деловой и полезной), сообщил, что после нее личная встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России для подготовки контакта на высшем уровне не требуется», — сообщил Лавров.

По его словам, Россия по-прежнему готова провести саммит в Будапеште, «если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски».

