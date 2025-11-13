 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом

Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после чего он «то ли перенес, то ли отменил» саммит с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, заявил глава МИД Сергей Лавров в неопубликованном интервью итальянской газете Corriere della Sera, ТАСС приводит ответы министра.

По его словам, «откуда и от кого взялись» эти доклады ему неизвестно. «Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», — сказал Лавров.

Он отметил, что «понимания», достигнутые по итогам саммита на Аляске, «тесно перекликаются» с выдвинутыми президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями урегулирования. «Мы оценили, что эти условия были услышаны и восприняты, в том числе публично, администрацией Дональда Трампа — прежде всего в том, что касается неприемлемости втягивания Украины в НАТО для создания стратегических военных угроз России прямо на ее границах», — пояснил министр.

США, по его словам, также «открыто признали, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам тех референдумов, которые прошли в пяти исторических регионах нашей страны, чьи жители однозначно высказались» за присоединение к России.

Он рассказал, что американская концепция, которую за неделю до саммита в Анкоридже привез в Москву спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, строилась именно вокруг безопасности и территориальных реалий. «Как сообщил президент Путин президенту Трампу в Анкоридже, мы согласились взять [ее] за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации. Американский лидер сообщил, что должен посоветоваться, однако и после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне мы не получили реакции на наш позитивный ответ на упомянутые предложения. Не последовало реакции и в ходе моей встречи с госсекретарем [США] Марко Рубио в сентябре в Нью-Йорке, когда я напомнил, что мы по-прежнему ее ожидаем», — сказал Лавров.

«Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей», Москва передала Вашингтону меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper). Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным, в ходе которого они договорились о встрече в Будапеште, «предварительно тщательно подготовив саммит».

«Не было сомнений, что речь пойдет об анкориджских пониманиях. Через пару дней мы переговорили с Рубио по телефону, а затем Вашингтон, охарактеризовав беседу как конструктивную (она действительно была деловой и полезной), сообщил, что после нее личная встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России для подготовки контакта на высшем уровне не требуется», — сообщил Лавров.

По его словам, Россия по-прежнему готова провести саммит в Будапеште, «если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски».

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В США прекратили чеканить пенни после 232 лет существования монеты Финансы, 01:28
Лавров заявил, что Трамп получал «подковерные доклады» перед Будапештом Политика, 01:25
Власти обязали россиян создать домовые чаты в MAX до конца года Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Писториус напомнил об истинной цели бундесвера не допустить войны Политика, 00:37
Ротенберг стал гендиректором «Локомотива». Справится ли он на новом посту Спорт, 00:30
В ЕК сочли невозможным выдавать Украине регулярные кредиты Политика, 00:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
«Заход в пике» и «донорство»: IT и телеком описали риски для бизнеса Технологии и медиа, 00:01
НРА предложил создать единого селлера рекламы в интернет-эфирах ТВПодписка на РБК, 00:00
Reuters узнал, что ЛУКОЙЛ после санкций обратился с просьбой к США Бизнес, 12 ноя, 23:51
Кения сообщила о запросах родственников об участии кенийцев в боях с ВСУ Политика, 12 ноя, 23:51
Захарова обвинила Киев в срыве договоренности по обмену пленными Политика, 12 ноя, 23:41
Аэропорт Тамбова приостановил полеты Политика, 12 ноя, 23:13