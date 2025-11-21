 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Европейские лидеры отвергли ключевые условия мирного плана по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Европейские союзники Украины отвергли ключевое условие плана Трампа по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление на сайте немецкого правительства по итогам телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Из этого сообщения следует, что они в ходе телефонного разговора с Зеленским договорились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. В то же время в мирном плане Трампа предполагаются территориальные изменения.

Мерц поменял свои планы на день из-за мирного плана Трампа
Политика
Фридрих Мерц

Ранее Мерц отменил запланированные на пятницу мероприятия для проведения срочной телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко обнародовал предполагаемый текст мирного плана, предложенного американской стороной. Согласно документу, план включает следующие положения:

• признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями;
• конституционный отказ Украины от вступления в НАТО;
• ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих;
• поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;
• использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина мирный план Франция Германия Великобритания
Материалы по теме
Мерц проведет переговоры по Украине с Трампом и Зеленским
Политика
Мирный план Трампа по Украине по версии Гончаренко. Полный текст
Политика
В Берлине назвали мирный план Трампа «списком вопросов» для обсуждения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:44
Чичваркина, Шендеровича и Резника внесли в перечень экстремистов Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40