Европейские лидеры отвергли ключевые условия мирного плана по Украине

Киев, Украина (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Европейские союзники Украины отвергли ключевое условие плана Трампа по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление на сайте немецкого правительства по итогам телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Из этого сообщения следует, что они в ходе телефонного разговора с Зеленским договорились, что Вооруженные силы Украины должны сохранять способность защищать суверенитет страны, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для любых мирных переговоров. В то же время в мирном плане Трампа предполагаются территориальные изменения.

Ранее Мерц отменил запланированные на пятницу мероприятия для проведения срочной телефонной конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами.

Ранее украинский нардеп Алексей Гончаренко обнародовал предполагаемый текст мирного плана, предложенного американской стороной. Согласно документу, план включает следующие положения:

• признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями;

• конституционный отказ Украины от вступления в НАТО;

• ограничение численности ВСУ до 600 тыс. военнослужащих;

• поэтапное снятие санкций с России и возвращение в G8;

• использование $100 млрд замороженных активов для восстановления Украины.