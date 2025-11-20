 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
FT узнала, как на Украине отнеслись к плану США по урегулированию

FT: на Украине раскритиковали план США по урегулированию
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не согласится на американский план, если в него не внесут существенных изменений, пишет FT. По данным издания, речь в нем идет об отказе Киева от некоторых территорий и видов оружия

Украинские чиновники, ознакомившиеся с деталями предложенного США плана урегулирования конфликта Москвы и Киева, раскритиковали его, сообщает Financial Times.

По словам собеседников, план соответствует «максималистским» требованиям России, и без существенных изменений Украина на него не согласится.

Один из источников издания сказал, что американская сторона давит на Москву, добиваясь, чтобы та «четко сформулировала свои реальные ожидания», и можно было начать переговоры.

FT узнала о требовании в плане США к Украине признать русский язык
Политика
Стив Уиткофф

FT и также Reuters представили детали нового плана, над которым, по данным Axios, США работают, консультируясь с Москвой. Речь в нем идет о значительных уступках со стороны Украины. В частности, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, сократить численность вооруженных сил вдвое и отказаться от ключевых видов вооружений. Также в план входит признание официальным русского языка на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видят эти публикации, но «новаций дополнительно к духу Анкориджа» нет. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, ведомство не получало от США информации о соглашениях по Украине по официальным каналам.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне публикаций сообщил, что Киев сотрудничать с Вашингтоном, чтобы достичь мира. «И только президент Трамп и Соединенные Штаты Америки обладают достаточной силой, чтобы война наконец закончилась», — добавил он. При этом Axios писал, что из-за незаинтересованности Зеленского в обсуждении плана США спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отложил встречу с украинским лидером в Турции.

