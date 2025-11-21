CNN узнал о надежде США завершить конфликт на Украине до конца года

Трамп хочет добиться мирного соглашения от России с Украиной до конца года. План из 28 пунктов включает признание Крыма и Донбасса российскими территориями, отказ Украины от НАТО, в Киеве его критиковали

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина подписали сделку о мире до конца года, пишет CNN со ссылкой на американских чиновников.

Трамп дал понять, что хочет ускорить сроки завершения конфликта на Украине, он собирается это сделать по образцу сделки по сектору Газа, говорится в материале.

18 ноября стало известно, что Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию с мирным планом Трампа для сектора Газа. Документ включает, в частности, создание Совета мира и размещение в Газе международных сил.

Вашингтон разработал план урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов. По информации NBC, план был одобрен Трампом. Белый дом заверяет, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной.

Среди пунктов плана, в частности, признание Крыма, Луганска и Донецка российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО на конституционном уровне, ограничение численности украинских войск и использование $100 млрд замороженных российских активов для восстановления Украины.

«Это хороший план как для России, так и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Новые усилия США связаны с недавним коррупционным скандалом на Украине, говорится в материале. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 10 ноября сообщило о преступной группе, получавшей откаты 10–15% от контрактов в «Энергоатоме». Европейцы обеспокоены тем, что США «пытаются использовать эту слабость», говорится в материале CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил проект в Киеве на встрече с американской делегацией во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Financial Times писала, что украинские чиновники раскритиковали мирный план США. По их словам, без существенных изменений Украина на него не согласится.

The Washington Post также сообщила, что Зеленский потребовал внести изменения в мирный план США, и американские дипломаты согласились с некоторыми из них. США ожидают, что Зеленский подпишет сделку по миру через шесть дней, иначе Киеву грозит приостановка поставки оружия и предоставления разведданных. После подписания украинской стороной документ отправится на согласование в Россию.

В Москве официально план США не получили, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и добавил, что проект не собираются обсуждать «в мегафонном режиме».