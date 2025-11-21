США пригрозили Украине при отказе подписать мирную сделку до 27 ноября

Reuters: США пригрозили Киеву при отказе подписать сделку с Россией до 27 ноября

США ожидают, что Зеленский подпишет сделку по миру через шесть дней, выяснил Reuters. По данным FT, затем документ отправится на согласование в Москву

Фото: Pierre Crom / Getty Images

США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон оказывает на Киев большее давление, чем когда-либо прежде, отмечает агентство.

О стремлении склонить Украину к подписанию соглашения к 27 ноября сообщала и Financial Times. По ее сведениям, американская сторона хочет до конца месяца представить проект сделки Москве и завершить весь процесс к началу декабря. Собеседники FT назвали подход Белого дома к согласованию документа агрессивным.

Вашингтон намерен поставить Киев «перед фактом» и рассчитывает, что тот будет вынужден принять условия в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом, утверждает Politico.

Россия официально не получала план США, сообщил представитель президента Дмитрий Песков. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы. Предметно ничего в настоящий момент не обсуждается. Мы остаемся открыты к диалогу», — пояснил он.

Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения предложенного США мирного плана.