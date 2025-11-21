США пригрозили Украине при отказе подписать мирную сделку до 27 ноября
США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Вашингтон оказывает на Киев большее давление, чем когда-либо прежде, отмечает агентство.
О стремлении склонить Украину к подписанию соглашения к 27 ноября сообщала и Financial Times. По ее сведениям, американская сторона хочет до конца месяца представить проект сделки Москве и завершить весь процесс к началу декабря. Собеседники FT назвали подход Белого дома к согласованию документа агрессивным.
Вашингтон намерен поставить Киев «перед фактом» и рассчитывает, что тот будет вынужден принять условия в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом, утверждает Politico.
Россия официально не получала план США, сообщил представитель президента Дмитрий Песков. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы. Предметно ничего в настоящий момент не обсуждается. Мы остаемся открыты к диалогу», — пояснил он.
Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения предложенного США мирного плана.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин