 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

США пригрозили Украине при отказе подписать мирную сделку до 27 ноября

Reuters: США пригрозили Киеву при отказе подписать сделку с Россией до 27 ноября
Сюжет
Военная операция на Украине
США ожидают, что Зеленский подпишет сделку по миру через шесть дней, выяснил Reuters. По данным FT, затем документ отправится на согласование в Москву
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

США пригрозили Украине остановить поставки оружия и предоставление разведданных, если рамочный вариант соглашения не будет подписан к следующему четвергу, 27 ноября, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Вашингтон оказывает на Киев большее давление, чем когда-либо прежде, отмечает агентство.

О стремлении склонить Украину к подписанию соглашения к 27 ноября сообщала и Financial Times. По ее сведениям, американская сторона хочет до конца месяца представить проект сделки Москве и завершить весь процесс к началу декабря. Собеседники FT назвали подход Белого дома к согласованию документа агрессивным.

«Подпись стиснув зубы». Эксперты РАН и МГИМО — о мирном плане
Подписка на РБК
Фото:Reuters

Вашингтон намерен поставить Киев «перед фактом» и рассчитывает, что тот будет вынужден принять условия в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом, утверждает Politico.

Россия официально не получала план США, сообщил представитель президента Дмитрий Песков. «Мы знаем о наличии возможных модификаций, но официально мы ничего не получали, что-то мы узнаем из прессы. Предметно ничего в настоящий момент не обсуждается. Мы остаемся открыты к диалогу», — пояснил он.

Зеленский созвонился с европейскими лидерами для обсуждения предложенного США мирного плана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США
Материалы по теме
Лидеры ЕС и Зеленский назвали отправную точку для переговоров о мире
Политика
В Берлине назвали мирный план Трампа «списком вопросов» для обсуждения
Политика
Президент Финляндии обсудит план Трампа по Украине с правительством
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 92,6 (-1,18) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 80,73 (-0,21) Инвестиции, 16:44
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Туристам с лайнера Astoria Grande заплатят по €25 за пропуск Стамбула Общество, 16:54
WP узнала, что некоторые пункты мирного плана просил поменять Зеленский Политика, 16:53
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:53
Mercedes-Benz показал концепт AMG GT с двигателями на 1340 сил Авто, 16:52
Ферстаппен в шутку предложил отправить действующие правила F1 в шредер Спорт, 16:51
WP сообщила, что для сделки Трампа нужны «месяцы кропотливых переговоров» Политика, 16:50
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Организаторы «Золотой Маски» назвали номинантов на премию Общество, 16:48
Акции оборонных компаний ЕС рухнули на фоне новостей о мирном плане США Политика, 16:47
В Воронеже рядом с дачами обнаружили неразорвавшиеся блоки ракет Политика, 16:44
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 16:43
Президент ОАЭ сфотографировал премьера Канады вместо фотографа. Видео Политика, 16:41
На участке Транссиба восстановили движение поездов после схода вагонов Общество, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37