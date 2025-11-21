«Страна» сообщила о подготовке Зеленским контрудара за «дело Миндича»

Офис Зеленского хотел обвинить антикоррупционные органы в кампании по дискредитации власти с целью «вынудить ее к уступкам» по условиям завершения конфликта с Россией, но «схема поломалась», утверждает издание

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский может готовить контрудар по антикоррупционным органам страны и потенциально обвинить их представителей в государственной измене, которая будет объяснена кампанией по дискредитации власти с целью «вынудить ее к уступкам» по условиям завершения конфликта с Россией, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники во фракции «Слуга народа».

Как утверждается в материале, ключевой фигурой в плане офиса президента был Андрей Синюк — заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), но он покинул пост на фоне служебного расследования о причастности к утечке информации по делу бизнесмена, совладельца «Студии 95» и соратника Зеленского Тимура Миндича.

Последний, как писала «Украинская правда», — основной фигурант дела о коррупции в «Энергоатоме» (управляет украинскими АЭС). При участии Службы безопасности Украины (СБУ), Государственного бюро расследований (ГБР) и с помощью уголовного дела планировалось сместить главу САП Александра Клименко, пишет издание. Синюк в этом случае, говорится в материале, занял бы его место. На фоне увольнения Синюка «схема поломалась», утверждает «Страна».

«Зеленский действительно считает этот скандал элементом внешнего давления на него с целью пойти на уступки по условиям завершения войны. Причем давления со стороны не только американцев, но и европейцев», — отмечается в статье.

Дело о коррупции в «Энергоатоме» связано с откатами от контрагентов компании, расследованием занимается САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Кроме Миндича (он покинул страну перед обысками), по делу проходят занимавший в прошлом пост главы Минэнерго и недавно уволенный с должности министра юстиции Герман Галущенко.

Зеленский публично поддержал расследование и говорил, что не знал о происходящем «за его спиной». Как заявлял депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк, в деле фигурирует и глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава разведки Кирилл Буданов потребовали от президента уволить его, но тот отказался, сообщали депутаты Рады Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко.

ЕС на фоне «дела Миндича» хочет получить от Украины гарантии насчет расходования финансовой помощи, которую он предоставит в будущем, писала Politico. Венгрия прямо призвала Брюссель прекратить выплаты Киеву на фоне коррупционного скандала.