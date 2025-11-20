Венгрия призвала ЕС не давать денег Киеву на фоне дела Миндича

Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Европейский союз (ЕС) не должен выделять правительству Украины финансовую помощь на фоне коррупционного скандала в стране в связи с делом Тимура Миндича, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«На Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а тут еще и председатель Европейской комиссии вместо того, чтобы прекратить выплаты и потребовать немедленного финансового оздоровления, хочет отправить Украине еще 100 миллиардов» — сказал венгерский дипломат. Он назвал сложившуюся ситуацию «безумием».

«Время не на стороне Украины. Утверждать, что время на стороне Украины, — иллюзия», — добавил Сийярто.

10 ноября антикоррупционные органы Украины (НАБУ и САП) сообщили о расследовании случаев получения высокопоставленными чиновниками откатов на общую сумму $100 млн от компании «Энергоатом». По версии следствия, группировку возглавлял соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. В НАБУ заявили о подозрениях в адрес президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

ЕС выделяет Киеву помощь в рамках специально созданного Фонда Евросоюза для Украины. Сумма в фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.

Летом 2025 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в бюджете ЕС на 2028–2034 годы запланированы еще €100 млрд для Украины.

Осенью Фон дер Ляйен предложила выделить Киеву в течение двух-трех лет «репарационный кредит» на €135,7 млрд за счет заблокированных активов России. Деньги должны пойти на военные расходы и поддержку энергетики.

Москва считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами.