Дело Тимура Миндича
Венгрия призвала ЕС не давать денег Киеву на фоне дела Миндича

Дело Тимура Миндича
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто

Европейский союз (ЕС) не должен выделять правительству Украины финансовую помощь на фоне коррупционного скандала в стране в связи с делом Тимура Миндича, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«На Украине действует военная мафия, коррумпированная система, а тут еще и председатель Европейской комиссии вместо того, чтобы прекратить выплаты и потребовать немедленного финансового оздоровления, хочет отправить Украине еще 100 миллиардов» — сказал венгерский дипломат. Он назвал сложившуюся ситуацию «безумием».

«Время не на стороне Украины. Утверждать, что время на стороне Украины, — иллюзия», — добавил Сийярто.

10 ноября антикоррупционные органы Украины (НАБУ и САП) сообщили о расследовании случаев получения высокопоставленными чиновниками откатов на общую сумму $100 млн от компании «Энергоатом». По версии следствия, группировку возглавлял соратник Зеленского и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич. Пять фигурантов были задержаны, в отставку были отправлены министр юстиции Герман Галущенко (с 2021 по 2025 год был министром энергетики) и министр энергетики Светлана Гринчук. В НАБУ заявили о подозрениях в адрес президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра обороны Рустема Умерова.

ЕС выделяет Киеву помощь в рамках специально созданного Фонда Евросоюза для Украины. Сумма в фонде для поддержки Украины составляет до €50 млрд в виде грантов и кредитов на период с 2024 по 2027 год.

FT призвала Зеленского сменить стиль управления на Украине
Политика
Владимир Зеленский

Летом 2025 года глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в бюджете ЕС на 2028–2034 годы запланированы еще €100 млрд для Украины.

Осенью Фон дер Ляйен предложила выделить Киеву в течение двух-трех лет «репарационный кредит» на €135,7 млрд за счет заблокированных активов России. Деньги должны пойти на военные расходы и поддержку энергетики.

Москва считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами.

Денис Малышев
Тимур Миндич Петер Сийярто Венгрия Евросоюз Владимир Зеленский Рустем Умеров кредит Украина Урсула фон дер Ляйен
