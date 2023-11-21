Дания усомнилась в возможности досмотра судов из России из-за санкций ЕС

ЕС планировал, чтобы Дания досматривала российские нефтяные танкеры, чтобы убедиться в соблюдении санкций и потолка цен. В Дании заявили, что имеют «ограниченные возможности» для таких проверок

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Дания располагает «очень ограниченными возможностями» досмотра танкеров, проходящих через ее территориальные воды, для контроля соблюдения нефтяных санкций против России, в частности, потолка цен, сообщает со ссылкой на Морское управление Дании отраслевое судоходное издание TradeWinds.

С предложением дать Дании право досматривать и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды транзитом, выступил Евросоюз, который готовит 12-й пакет санкций против России. Об этом писала Financial Times со ссылкой на источники.

Газета отмечала, что такие проверки Дания сможет проводить в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды. Через Датские проливы (соединяют Балтийское и Северное моря) проходит вся нефть, которую Россия поставляет через Балтику — как отмечала FT, это примерно 60% от общего объема морского экспорта российской нефти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя это сообщение, предупредил, что все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров.

В декабре 2022 года страны G7 установили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Аналогичная мера действует и в отношении нефтепродуктов из России с февраля 2023 года. Размер лимита варьируется в зависимости от типа продукции: $100 за баррель за ту, что торгуется с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за ту, что продается с дисконтом. В первом случае речь идет о дизельном топливе, во втором — о мазуте.

Компании из западных стран не могут оказывать услуги по перевозке российской нефти или нефтепродуктов, если они продаются по цене выше потолка.

Президент Владимир Путин в ответ на введение ценовых потолков издал указ, запрещающий поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Указ будет действовать как минимум до конца года.