Кремль ответил предупреждением на планы проверять танкеры с нефтью

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Все страны должны соблюдать правила международного торгового судоходства в отношении российских танкеров, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о планах Дании задерживать и проверять суда из России с нефтью, сообщает ТАСС.

Песков сказал, что в Кремле не располагают информацией о планах властей Дании, но отметил, что «следует заранее всех предупредить о необходимости соблюдения всех правил международного торгового судоходства».

Евросоюз предложил Дании проверять и, при необходимости, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды, в рамках мер против обхода потолка цен, сообщила газета Financial Times со ссылкой на три источника.

FT уточнила, что вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море на мировые рынки (примерно 60% от общего объема морского экспорта нефти России), проходит через Датские проливы.

14 ноября Минфин США обратился к судовым компаниям примерно из 30 стран с просьбой предоставить информацию о почти 100 российских судах, которые, по мнению американских властей, могут быть связаны с нарушением введенного западными странами ценового потолка на российскую нефть.

Страны G7 ввели потолок цен на нефть из России в декабре 2022 года. Лимит составил $60 за баррель. Аналогичная мера коснулась и в отношении российских нефтепродуктов: максимальная цена на дизельное топливо составила $100, на мазут — $45.

По данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals в октябре составила $81,52 за баррель. Чтобы не нарушить санкции, западные компании должны страховать только те суда, которые перевозят российскую нефть дешевле $60 за баррель, но в Брюсселе подозревают, что все больше танкеров перевозят сырье с фальсифицированной финансовой отчетностью или без западной страховки по ценам, превышающим потолок.