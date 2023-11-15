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Война санкций ,  
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FT узнала о предложении ЕС Дании блокировать танкеры с нефтью из России

FT: ЕС предложил Дании проверять и блокировать танкеры с нефтью из России
Сюжет
Война санкций
Страна сможет останавливать и проверять танкеры, следующие транзитом через ее воды без западной страховки, в соответствии с законами, позволяющими государствам обследовать суда при угрозе для окружающей среды, пишет газета
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

ЕС предлагает Дании проверять и, возможно, блокировать российские нефтяные танкеры, проходящие через ее воды, в рамках мер против обхода потолка цен, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Страна сможет останавливать и обследовать танкеры, следующие транзитом через ее воды без западной страховки, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды, поясняет газета. Вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море на мировые рынки (примерно 60% от общего объема морского экспорта нефти России), идет через Датские проливы, указывает FT.

Цены на российскую нефть Urals упали, но остались выше потолка G7
Экономика
Фото:Андронов Алексей / ТАСС

В Брюсселе выступили с таким предложением после того, как западные чиновники признали, что в октябре российская нефть почти не продавалась ниже $60 за баррель — введенный ЕС и странами G7 потолок цен. По данным Минфина России, средняя цена на нефть марки Urals в октябре составляла $81,52 за баррель. Предполагается, что западные компании могут страховать только те суда, которые транспортируют российскую нефть, продающуюся дешевле $60 за баррель. Однако все большее число танкеров подозревают в перевозке сырья с фальсифицированной финансовой отчетностью или без западной страховки.

Представитель Командования обороны Дании пояснил FT, что страна не проверяет документы и суда, проходящие через проливы, «за исключением случаев, когда это связано с безопасностью на море». Правительство отказалось от комментариев.

В ЕК также не стали комментировать предложение, но там отметили, что глава комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять дальнейшие «действия по ужесточению потолка цен на нефть».

Потолок цен на российскую нефть был введен в прошлом году. Он запрещает компаниям из стран G7 и ЕС предоставлять транспортные, страховые и финансовые услуги для российской нефти и нефтепродуктов, если они продаются по цене сверх установленного предела в $60 за баррель. В ответ Россия отказалась поставлять свою нефть странам, поддерживающим лимит. Меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций, должны войти в новый, 12-й по счету, пакет ограничений в отношении России, разработанный ЕС.

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Теги
Елена Чернышова
Дания российская нефть ЕС потолок цен на нефть
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