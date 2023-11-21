США почти на треть сократили поставки снарядов Украине

После начала конфликта на Ближнем Востоке США сократили поставки снарядов Киеву «более чем на 30%», хотя обещали этого не делать, рассказал украинский источник ABC News. Москва осуждает поставки оружия Украине

Фото: Алина Смутко / Reuters

С начала войны Израиля и ХАМАС (7 октября) Соединенные Штаты сократили поставки 155-мм боеприпасов на Украину «более чем на 30%», сообщил высокопоставленный украинский источник ABC News.

По его словам, несмотря на заверения Вашингтона в том, что конфликт на Ближнем Востоке никак не повлияет на поставки боеприпасов, «это повлияло». Он также рассказал, что поставки 155-мм боеприпасов со стороны США составляют около 60-70% от общих поставок снарядов Украине.

Как отмечает телеканал, о сокращении поставок снарядов источник сообщил за день до визита на Украину главы Пентагона Ллойда Остина. Генерал прибыл в Киев в необъявленным визитом накануне, 20 ноября. «Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем», — заявил Остин по приезде.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. В то же время с середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих запасов. В частности, об этом говорили в Британии, Германии и Франции. Financial Times еще в феврале писала, что военные склады в Европе буквально опустели из-за поставок вооружений и боеприпасов на Украину.

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус 14 ноября заявил, что ЕС не сможет выполнить обещание по поставке миллиона снарядов Украине к марту. Но, добавил министр, европейские страны работают над увеличением производства.

Помимо этого, конгресс США уже месяц не может согласовать выделение помощи Украине на следующий год. В конце октября президент США Джо Байден предложил конгрессу предоставить Украине помощь в размере $61,4 млрд, однако его предложение отклонили республиканцы. В итоге в США был принят временный проект бюджета, не предусматривающий выделение денег Киеву.

США лидируют по объемам помощи, предоставляемой Украине. По подсчетам Кильского института мировой экономики (Германия), с 24 января 2022 года по 7 сентября 2023-го Вашингтон выделил Киеву около $75,4 млрд, из которых $45,7 млрд — это военная поддержка, $25,8 млрд — финансовая, $3,8 млрд — гуманитарная. Всего с 24 февраля 2022 года конгресс одобрил четыре связанных с военными действиями на Украине пакета помощи на общую сумму $113 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без западной помощи ВСУ могут начать отступать. По его словам, из-за «смещения фокуса» на Ближний Восток поставки оружия сократились, однако ВСУ готовы продолжать бои этой зимой.



Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва в любом случае добьется всех своих целей, а «накачка оружием» лишь приумножит страдания украинского народа.