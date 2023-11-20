Глава Пентагона Ллойд Остин приехал в Киев

Ллойд Остин (справа) (Фото: Reuters)

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев. Об этом глава Пентагона сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

«Я только что приехал в Киев, чтобы встретиться с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии, как сейчас, так и в будущем», — написал Остин.

Накануне, 19 ноября, он провел телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Как сообщила пресс-служба Пентагона, они обсудили «последние события на поле боя» и планы по проведению следующей контактной группы по обороне Украины.

6 сентября 2023 года в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Темы переговоров как украинская, так и американская стороны не называли. Эта поездка проходила на фоне подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США для выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В конце сентября Украину посетил также глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. 30 сентября он прибыл в Одессу, а на следующий день встретился в Киеве с президентом Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.