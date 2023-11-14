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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил об отсутствии у него склада боеприпасов для Украины

Боррель: у меня нет собственного склада боеприпасов для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что у него нет «собственного склада боеприпасов» для Украины в Брюсселе. Об этом он сказал по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

«Про 1 млн снарядов, мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны Евросоюза. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе», — отметил Боррель в ответ на вопрос, сможет ли ЕС выполнить свое обещание по поставке Киеву 1 млн артиллерийских снарядов до весны 2024 года (цитата по ТАСС).

Боррель добавил, что европейская военная промышленность много экспортирует, до 40%, поэтому это не вопрос недостатка производственных мощностей, а вопрос приоритетов. Он уточнил, что Украине уже поставили 300 тыс. боеприпасов и «это неплохо».

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Евросоюз не выполнит обязательство по передаче Украине одного миллиона артиллерийских снарядов к концу марта 2024 года. Он поставил под вопрос саму возможность произвести столько боеприпасов.

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что цель по производству миллиона снарядов за год будет достигнута. Он отметил, что «распоряжения должны отдавать государства-члены, а не комиссия». По его словам, теперь сами страны должны следить, чтобы производство снарядов шло на помощь Украине.

23 марта 2023 года Евросовет заявил, что блок предоставит Украине 1 млн боеприпасов и, в случае необходимости, ракеты к марту 2024 года. В заявлении Совета говорилось, что поставку сделают «без ущерба для политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».

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Россия критикует поставки оружия на Украину западными странами. В Кремле не раз заявляли, что это не помешает Москве достичь поставленных целей и лишь затянет конфликт.

Теги
Жозеп Боррель Евросоюз Борис Писториус Евросовет Украина
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