The Telegraph сообщила об исчерпании у Британии запасов оружия для Киева

Украине нужны сейчас средства противовоздушной обороны и боеприпасы, а у Британии «все это закончилось», заявил источник The Telegraph. Россия критикует поставки оружия Украине

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

У Великобритании закончилось оружие, которое она могла бы передать Украине, поэтому другим странам следует взять на себя эту задачу, заявил газете The Telegraph неназванный высокопоставленный британский военный.

«Мы отдали уже столько [оружия], сколько можем себе позволить. <...> Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи, как средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось», — сказал собеседник газеты.

Он также прокомментировал слова бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса, который, прежде чем уйти со своего поста, попросил премьер-министра Риши Сунака потратить еще £2,3 млрд на поддержку Украины.

«Предоставлять миллиарды больше не означает давать миллиарды британского снаряжения», — отметил анонимный британский военный, добавив, что Великобритания должна сыграть свою роль в «побуждении других стран давать больше денег и оружия».

Великобритания с начала российской военной операции отправляет Украине различные виды оружия и техники. В январе Лондон решил начать поставлять Киеву танки Challenger 2 и бронетранспортеры Bulldog (FV432). В мае британское Минобороны объявило о поставках крылатых ракет Storm Shadow с дальностью полета более 250 км.

В июле экс-министр обороны Уоллес заявил, что Великобритания предоставила Украине в 15 раз больше «критически важных» артиллерийских боеприпасов, чем планировала год назад, — более 200 тыс. вместо 16 тыс. Он отмечал, что общий объем военной помощи Киеву с апреля 2022 года по март 2023 года составил £2,3 млрд (около $2,9 млрд). Кроме того, Лондон проводит программу подготовки украинских военных.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли признавал, что помогать Украине «тяжело и больно», но прекращение поддержки, по его мнению, может только ухудшить ситуацию в мире.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву, указывая, что это затягивает конфликт и не способствует переговорам.