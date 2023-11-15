 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Палата представителей одобрила бюджет без средств для Израиля и Украины

Палата представителей США одобрила проект бюджета без средств Израилю и Украине

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства, но без дополнительной помощи Украине и Израилю, передает телеканал CNN.

«За» проголосовали 336 конгрессменов (из них 209 демократов), «против» — 95 человек (93 республиканца и два демократа).

Сенат должен будет успеть одобрить этот документ до пятницы, 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает расходы для некоторых целей, среди них — военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На все остальное, что не охвачено на первом этапе, финансирование будет выделено до 2 февраля.

В конгрессе США предложили новый план бюджета без помощи Украине
Политика
Майк Джонсон

20 октября президент США Джо Байден (демократ) запросил у конгресса согласования бюджета, куда вошли средства на помощь Украине и Израилю в размере более $75 млрд. Глава государства предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.

Однако недавно избранный спикер палаты представителей Джонсон (республиканец) предложил разделить помощь Израилю и Украине. Позже республиканцы внесли отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

В итоге Джонсон предложил новый план временного бюджета без выделения средств на поддержку Израиля и Украины. В Белом доме проект Джонсона раскритиковали.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
палата представителей США США Украина Израиль проект бюджета
Материалы по теме
Глава Минобороны подтвердил планы Германии удвоить траты на помощь Киеву
Политика
В США заявили о нехватке средств для гуманитарной поддержки Украины
Политика
Киев предупредил о дыре в бюджете Украины в $29 млрд без помощи союзников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 14 ноя, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
КНДР провела испытание «сверхмощного» двигателя для баллистической ракеты Политика, 03:27
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
Израиль объявил об операции против ХАМАС в крупнейшей больнице Газы Политика, 03:17
Суд в Мичигане разрешил Трампу участвовать в президентских выборах Политика, 02:55
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Палата представителей одобрила бюджет без средств для Израиля и Украины Политика, 02:38
Комиссия конгресса США не увидела отказа Китая от поддержки России Политика, 02:32
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
США предложили «не забегать вперед» расследования по «Северным потокам» Политика, 01:54
Дипломаты направили Макрону «ноту несогласия» из-за слов о войне в Газе Политика, 01:47
Таиланд отказался от совместных с Китаем полицейских патрулей Общество, 01:20
В Москву прибыла вторая группа эвакуированных из Газы россиян Общество, 00:56
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Хуситы в Йемене запустили ракеты по Израилю Политика, 00:36