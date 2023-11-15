Палата представителей одобрила бюджет без средств для Израиля и Украины

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о двухэтапном финансировании правительства, но без дополнительной помощи Украине и Израилю, передает телеканал CNN.

«За» проголосовали 336 конгрессменов (из них 209 демократов), «против» — 95 человек (93 республиканца и два демократа).

Сенат должен будет успеть одобрить этот документ до пятницы, 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает расходы для некоторых целей, среди них — военное строительство и дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетику. На все остальное, что не охвачено на первом этапе, финансирование будет выделено до 2 февраля.

20 октября президент США Джо Байден (демократ) запросил у конгресса согласования бюджета, куда вошли средства на помощь Украине и Израилю в размере более $75 млрд. Глава государства предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля.

Однако недавно избранный спикер палаты представителей Джонсон (республиканец) предложил разделить помощь Израилю и Украине. Позже республиканцы внесли отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств для Израиля, без упоминания Украины, но демократы его заблокировали.

В итоге Джонсон предложил новый план временного бюджета без выделения средств на поддержку Израиля и Украины. В Белом доме проект Джонсона раскритиковали.