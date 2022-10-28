Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 61,13 (-0,44) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 61,53 (+0,18) Инвестиции, 16:12
Доклад Шойгу Путину об окончании частичной мобилизации в России. Видео Политика, 17:31
Путин поручил модернизировать работу военкоматов Политика, 17:27
Хинштейн исключил уголовные поправки к проекту о запрете пропаганды ЛГБТ Политика, 17:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка Технологии и медиа, 17:25
Илон Маск купил Twitter. На что повлияет сделка 17:20
Шойгу доложил об отправке в зону боевых действий 82 тыс. мобилизованных Политика, 17:17
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 17:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:16
Трамп заявил, что Twitter после покупки Маском «под вменяемым началом» Технологии и медиа, 17:15
Глава ЦБ посчитала ненужным административно ограничивать экспорт Экономика, 17:12
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации Политика, 17:12
Как удержаться на плаву в непростые времена: уроки истории Pro, 16:58
Глава Airbus усомнился в безопасности полетов самолетов в России Бизнес, 16:55
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Хинштейн исключил уголовные поправки к проекту о запрете пропаганды ЛГБТ

Хинштейн: добавить уголовное наказание в проект о запрете пропаганды ЛГБТ невозможно
Уголовное наказание вводится отдельным законопроектом. В текущие поправки о запрете ЛГБТ, предусматривающие административную ответственность, его добавить нельзя, заявил Хинштейн. Ужесточение мер ко второму чтению допускал Володин
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не может быть дополнен ко второму чтению поправками об уголовной ответственности, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Законопроект, о котором идет речь, пока предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Изменения же в Уголовный кодекс формально должны вноситься только отдельным законопроектом, отметил Хинштейн.

«Поэтому поправки ко второму чтению в Кодекс об административных правонарушениях путем внесения изменений в Уголовный кодекс по формальным основаниям невозможны», — сказал он.

Однако обсуждение введения уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду действительно ведется, продолжил депутат. «Но я высказывал свою позицию при принятии пакета законопроектов в первом чтении, что нужно двигаться поступательно. Главная задача, чтобы эти отвратительные явления стали невозможными, то есть профилактирующая роль этих инициатив», — отметил Хинштейн.

Пакет законопроектов, о которых идет речь, был внесен в Госдуму 20 октября (первый вносит изменения в КоАП, второй — в федеральные законы). Он предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Соавторами выступили 390 депутатов из 450. Проектами запрещается распространять информацию, которая показывает нетрадиционные отношения в положительном свете.

Пока пропаганда ЛГБТ законодательно запрещена только среди детей. Если новый законопроект примут, то за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. либо приостановка деятельности на 90 суток. Иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушения закона предлагается выдворять из страны.

Читайте на РБК Pro
Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Кризис нипочем: какие soft skils помогут добиться финансового процветания
Этот комплекс упражнений заменит чашку кофе с утра
Акции Meta рухнули на 24% после выхода отчета. Что напугало инвесторов

Накануне, 27 октября, Госдума приняла законопроект в первом чтении. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин при этом допустил, что ко второму чтению в этот законопроект могут быть внесены нормы более жесткие, чем административные штрафы. По его словам, «Комсомольская правда» провела опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что нужно вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. «Есть над чем работать ко второму чтению. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма», — заявил Володин.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
ЛГБТ пропаганда гомосексуализма нетрадиционные сексуальные отношения поправки законопроект Александр Хинштейн Вячеслав Володин Госдума уголовное наказание
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Хинштейн не увидел пропаганды педофилии в набоковской «Лолите»
Общество
РКН попросил книжный союз исключить книги с пропагандой гомосексуализма
Общество
В Госдуме предложили ввести доступ к «пропаганде ЛГБТ» по коду
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter