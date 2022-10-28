Хинштейн исключил уголовные поправки к проекту о запрете пропаганды ЛГБТ

Уголовное наказание вводится отдельным законопроектом. В текущие поправки о запрете ЛГБТ, предусматривающие административную ответственность, его добавить нельзя, заявил Хинштейн. Ужесточение мер ко второму чтению допускал Володин

Александр Хинштейн (Фото: Евгений Филиппов / Global Look Press)

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ не может быть дополнен ко второму чтению поправками об уголовной ответственности, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Законопроект, о котором идет речь, пока предусматривает административную ответственность за пропаганду ЛГБТ. Изменения же в Уголовный кодекс формально должны вноситься только отдельным законопроектом, отметил Хинштейн.

«Поэтому поправки ко второму чтению в Кодекс об административных правонарушениях путем внесения изменений в Уголовный кодекс по формальным основаниям невозможны», — сказал он.

Однако обсуждение введения уголовной ответственности за ЛГБТ-пропаганду действительно ведется, продолжил депутат. «Но я высказывал свою позицию при принятии пакета законопроектов в первом чтении, что нужно двигаться поступательно. Главная задача, чтобы эти отвратительные явления стали невозможными, то есть профилактирующая роль этих инициатив», — отметил Хинштейн.

Пакет законопроектов, о которых идет речь, был внесен в Госдуму 20 октября (первый вносит изменения в КоАП, второй — в федеральные законы). Он предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Соавторами выступили 390 депутатов из 450. Проектами запрещается распространять информацию, которая показывает нетрадиционные отношения в положительном свете.

Пока пропаганда ЛГБТ законодательно запрещена только среди детей. Если новый законопроект примут, то за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. либо приостановка деятельности на 90 суток. Иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушения закона предлагается выдворять из страны.

Накануне, 27 октября, Госдума приняла законопроект в первом чтении. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин при этом допустил, что ко второму чтению в этот законопроект могут быть внесены нормы более жесткие, чем административные штрафы. По его словам, «Комсомольская правда» провела опрос, согласно которому 65% респондентов считают, что нужно вводить уголовное наказание за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации. «Есть над чем работать ко второму чтению. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей и тех, кто хочет жить нормальной жизнью. Все остальное — это грех, содомия, тьма», — заявил Володин.