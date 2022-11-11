В Думе предложили уголовную ответственность за ЛГБТ-пропаганду

Ее предложили в случае повторного нарушения. Профильный комитет пока не одобрил эти поправки

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Среди поправок, внесенных ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ в России, появилось положение об уголовном наказании за повторное нарушение. Документ с предложенными поправками есть у РБК. Их еще не обсудил профильный комитет, и финальная таблица поправок, предлагаемых к принятию, еще не сформирована.

В Уголовный кодекс предлагается внести ст. 151.3, ответственность по ней будет наступать только в том случае, если человек уже был привлечен к административной. За нарушение предлагается наказывать вплоть до лишения свободы сроком на один год. Но в случае если нарушение было совершено среди несовершеннолетних, максимальная санкция составит до трех лет лишения свободы. В случае если пропаганда ЛГБТ была повторно совершена с применением СМИ или интернета, предлагается лишать свободы на срок до двух лет, а если среди несовершеннолетних — до пяти лет.

Помимо этого, в поправках предлагается наказывать за пропаганду педофилии. В случае, если подозреваемый уже подергался административному наказанию за такое деяние, ему может грозить тюремный срок до двух лет (с применением СМИ и интернета — до четырех лет).

В поправках предлагается внести в уголовный кодекс и ст.151.5 — «Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол». За повторное подобное нарушение может грозить тюремный срок от шести месяцев до двух лет.

Профильный комитет поправки, внесенные депутатами Ниной Останиной (КПРФ) и Николаем Бурляевым («Справедливая Россия — Патриоты — За жизнь») пока не обсуждал.

В конце октября соавтор законопроекта об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ Александр Хинштейн сообщил о том, что введение уголовной ответственности обсуждается. «Главная задача, чтобы эти отвратительные явления стали невозможными, то есть профилактирующая роль этих инициатив», — сказал он.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин также допустил более жесткие меры, чем административные штрафы.

Пока пропаганда ЛГБТ законодательно запрещена только среди детей. Если новый законопроект примут, то за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. либо приостановка деятельности на 90 суток. Иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушения закона предлагается выдворять из страны.