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В Думу внесли проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в СМИ, кино, интернете

Толстой: законопроект о полном запрете пропаганды «нетрадиционных отношений» внесен в Думу
Авторы пакета законопроектов, в частности, предложили ввести штрафы до 4 млн руб. за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди взрослых, до 10 млн руб. — за пропаганду педофилии, а также выдворять иностранцев
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Законопроекты о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» внесены в Госдуму. Соавторами инициатив стали 390 депутатов. По словам вице-спикера Думы Петра Толстого, первыми документ поддержали 60 законодателей из межфракционной группы по защите христианских ценностей.

  • Депутаты предлагают увеличить максимальный размер штрафа за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» (она, по версии авторов, выражается «в распространении информации или публичных действиях») среди детей. Для физических лиц он составит от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для должностных — от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для юридических — от 1 млн до 2 млн руб. За пропаганду в интернете и СМИ штрафы будут еще больше: до 400 тыс. руб. для граждан, до 800 тыс. для должностных лиц и до 5 млн — для юрлиц.
  • Пропаганда среди взрослых будет наказываться штрафами в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб. для физлиц, от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн руб. для юрлиц. За аналогичные действия в интернете и СМИ максимальный штраф до граждан возрастает до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., а для юрлиц — до 4 млн руб.
  • Иностранцев за пропаганду «нетрадиционных отношений» в случае принятия законопроекта будут выдворять из страны. Размер штрафа составит до 200 тыс. руб., если «пропаганда» распространяется среди взрослых, и до 400 тыс. руб. — среди детей.
  • Штрафовать за распространение среди несовершеннолетних информации, «способной вызвать желание сменить пол», граждан будут на 50–100 тыс. руб., должностных лиц — на 100–200 тыс. руб., юрлиц — на 800 тыс. — 1 млн руб. Если такая информация распространяется в интернете, максимальная сумма штрафа увеличивается до 200 тыс., 400 тыс. и 4 млн руб. для каждой из этих категорий соответственно.
  • Иностранцев за «пропаганду смены пола» предлагается штрафовать на 50–200 тыс. руб. и выдворять из страны. Также возможно наказание в виде административного ареста до 15 суток.
  • За пропаганду педофилии, в том числе распространение информации, «оправдывающей ее или формирующей привлекательность», для физлиц предлагается установить штраф в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб., для должностных лиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 1 млн до 4 млн руб. (до 800 тыс., до 2 млн и до 10 млн руб. соответственно — за пропаганду в Сети и СМИ). Штраф для иностранцев составит от 400 тыс. до 800 тыс. руб. с последующим выдворением за рубеж. Возможен арест до 15 суток.

Изменения подразумевают запрет на выдачу прокатных удостоверений фильмам, «пропагандирующим нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения». Также предлагается ввести механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру связанной с ЛГБТ информацией на платных сервисах.

Законопроекты вносят изменения в КоАП и пять федеральных законов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений палата рассмотрит 27 октября.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ЛГБТ Госдума Петр Толстой Александр Хинштейн
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