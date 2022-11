В Госдуме составили список компьютерных игр с ЛГБТ-персонажами

В список игр, которые могут попасть под запрет из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, попали: Assassin's Creed, Borderlands, Dragon Age, The Last of Us, Fallout, Apex Legends, Overwatch, The Sims 3 и другие

В Госдуме составили список из десятков компьютерных и видеоигр, в которых «есть ЛГБТ-персонажи». Об этом автор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила РБК. Ранее депутаты предложили ввести штрафы за ЛГБТ-пропаганду в компьютерных играх.

«Inquisition, Assassin's Creed, Assassin’s Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и др. Во всех этих играх есть геи, лесбиянки, трансгендеры и бисексуалы», — сказала Лантратова.

Она отдельно отметила, что одними из первых игр с персонажами нетрадиционной ориентации были Le crime du parking, Moonmist, Circuit's Edge.

«Также любимая многими девочками игра, The Sims 3, в которой игроку надо создавать семью, и у него есть довольно широкий выбор партнеров. У героя также есть опция поцеловать однополого друга, пригласить его на свидание, заняться любовью и даже создать семью и завести детей! Иногда к герою самому могут пристать с поцелуями люди одного с ним пола. То есть ребенку, который играет в это, такое поведение демонстрируют как норму и дают возможность попробовать альтернативный сценарий семейных отношений», — возмутилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению.

В конце октября Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство по запрету «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди взрослых и детей. Спикер палаты Вячеслав Володин допускал, что ко второму чтению поступят поправки, ужесточающие ответственность.

Так, законопроект расширяет список запрещенной к распространению информации среди детей «пропагандой и демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений и (или предпочтений)», а также данными, которые «способны вызвать у детей желание сменить пол». Таким образом, не будут получать прокатное удостоверение те фильмы, которые сочтут пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения. Запрещается и реклама, содержащая аналогичную информацию.

Также 11 ноября Лантратова предложила поправки к этому закону (есть у РБК), предусматривающие запрет на распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие, а также содержащих ненормативную лексику. Ответственность за насилие и жестокость в играх предлагается установить в виде штрафов — до 400 тыс. руб. для граждан и до 5 млн руб. для юридических лиц.

«Предлагаемые поправки необходимы для обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан, а также для профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента. В частности, в них предусматривается, что компьютерные и видеоигры не должны допускать использование в игровом контенте информации, запрещенной для распространения в Российской Федерации», — подчеркивается в обосновании.

Большинство россиян (86%) не встречали пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, следует из результатов августовского опроса ВЦИОМ. При этом доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (с 6 до 12%). Увеличилось число и тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества — с 8% в 2015-м до 15% в 2022 году.