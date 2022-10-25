Михаил Зыгарь заключил брак с участником проекта «Замуж за Бузову»

Пара заключила брак в Португалии, где однополые браки разрешены

Михаил Зыгарь (справа) и Жан-Мишель Щербак (Фото: из личного архива Михаила Зыгаря)

Журналист Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) заключил брак с актером Жан-Мишелем Щербаком. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме» (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена). К посту Зыгарь прикрепил фотографию с Щербаком.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главред телеканала «Дождь» (признан иноагентом), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Минюст внес его в список СМИ-иноагентов 21 октября.

Жан-Мишель Щербак родился 24 января 1992 года в Москве. Он снимался в сериалах «Пекарь и красавица», «Красная королева», «Последний министр», «Сказки Пушкина. Для взрослых», рекламах брендов Armani, Dolce & Gabbana и прочих. В 2018 году участвовал в проекте «Замуж за Бузову».

Зыгарь в 2021 году стал шоураннером сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», в котором снимался Щербак.

Пост о свадьбе с Зыгарем Щербак опубликовал за два часа до публикации материала. Публикация была сделана из города Сетубал в Португалии.

В Португалии с 2010 года легализованы однополые браки.

Российская Конституция признает браком союз мужчины и женщины.