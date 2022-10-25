Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 16:27
В МИДе предупредили об опасной черте столкновения России и НАТО Политика, 22:24
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие Политика, 22:15
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
Михаил Зыгарь заключил брак с участником проекта «Замуж за Бузову» Общество, 21:55
«Челси» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 21:38
Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине Политика, 21:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации Политика, 21:37
ТАСС сообщил о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Общество, 21:26
Минобороны получило часть бухты Золотой Рог в пользование на 20 лет Политика, 21:24
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
В Совбезе России призвали к «десатанизации» Украины Политика, 21:11
Льюис Хэмилтон создал собственную кинокомпанию Спорт, 21:04
Общество ,  
0 

Михаил Зыгарь заключил брак с участником проекта «Замуж за Бузову»

Михаил Зыгарь заключил брак с актером Жан-Мишелем Щербаком
Пара заключила брак в Португалии, где однополые браки разрешены
Михаил Зыгарь (справа) и&nbsp;Жан-Мишель&nbsp;Щербак
Михаил Зыгарь (справа) и Жан-Мишель Щербак (Фото: из личного архива Михаила Зыгаря)

Журналист Михаил Зыгарь (внесен в реестр СМИ-иноагентов) заключил брак с актером Жан-Мишелем Щербаком. Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме» (принадлежит компании Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена). К посту Зыгарь прикрепил фотографию с Щербаком.

Михаил Зыгарь — писатель, журналист, бывший главред телеканала «Дождь» (признан иноагентом), автор книг «Вся кремлевская рать» и «Империя должна умереть». Минюст внес его в список СМИ-иноагентов 21 октября.

Жан-Мишель Щербак родился 24 января 1992 года в Москве. Он снимался в сериалах «Пекарь и красавица», «Красная королева», «Последний министр», «Сказки Пушкина. Для взрослых», рекламах брендов Armani, Dolce & Gabbana и прочих. В 2018 году участвовал в проекте «Замуж за Бузову».

Зыгарь в 2021 году стал шоураннером сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», в котором снимался Щербак.

Пост о свадьбе с Зыгарем Щербак опубликовал за два часа до публикации материала. Публикация была сделана из города Сетубал в Португалии.

В Португалии с 2010 года легализованы однополые браки.

Читайте на РБК Pro
Повышать цены в кризис — проигрышное решение. Как защитить прибыль иначе Дисциплина миллиардера: как в свои 88 лет живет и работает Джорджо Армани Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья «Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь

Российская Конституция признает браком союз мужчины и женщины.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Михаил Зыгарь бракосочетание
Материалы по теме
Сколько в России заключали браков в 2022 году. Инфографика
Общество
В регионах отчитались о росте числа браков на фоне мобилизации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter